Катерина Бондаренко – Онс Жабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 8 января, украинка Катерина Бондаренко (№285 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 500 в Абу-Даби.



Во втором матче основной сетки украинка сразится с Онс Жабер из Туниса (№31 WTA), получившей от организаторов 15-й номер посева. Матч состоится первым запуском на центральном корте. Начало встречи в 08:00 по Киеву.



Ранее девушки между собой не играли.



В следующем раунде победительница встречи сразится с Ариной Сабаленко из Беларуси (№10 WTA) или Айлой Томлянович из Австралии (№68 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу трансляции

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