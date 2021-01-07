Абу-Даби. Расписание украинок на 8 января

Восьмого января на турнире WTA 500 в ОАЭ сыграют две украинки.



Катерина Бондаренко (№285 WTA), которая стала победительницей отбора, сразится с Онс Жабер из Туниса (№31 WTA), получившей от организаторов 15-й номер посева. Матч состоится первым запуском на центральном корте. Начало встречи в 08:00 по Киеву.



Позже Катерина в дуэте с Надеждой Киченок проведут матч парного разряда против чешского тандема Каролина Мухова / Маркета Вондроушова. Встреча состоится четвертым запуском на корте №1. Ориентировочное время начала матча – 12:30 по Киеву.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА (одиночный разряд)

ТУРНИРНАЯ СЕТКА (парный разряд)