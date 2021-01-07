Лиэль АБАДА: «Мне сделали хорошую рекламу! Хочу достичь больших высот»

Вингер «Маккаби» Петах-Тиква Лиэль Абада прокомментировал новости, о том, что переговоры по его переходу в «Динамо» зашли в тупик:

«Я сейчас нахожусь в Петах-Тикве. Мне больше ничего нового не говорили. Все мои мысли только о футболе.

Мне сделали хорошую рекламу, но я буду продолжать усердно работать, оставаться скромным. Я хочу достичь как можно большего, но мне предстоит еще долгий путь. Я буду много работать, и этому нет предела.

Я трансфером не занимаюсь, есть люди, которые займутся этими вопросами. Буду ли я здесь в следующей игре команды? Не знаю».

После контактов с «Динамо» Киев и интереса со стороны итальянской «Ромы» в гонку за хавбека вступила турецкая команда «Трабзонспор».

7 января вингер «Маккаби» Петах-Тиква Лиэль Абада вышел в основе в игре против «Хапоэля» Кфар-Сава.