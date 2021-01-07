Лиэль АБАДА: «Мне сделали хорошую рекламу! Хочу достичь больших высот»

Вингер «Маккаби» Петах-Тиква вышел в основе против «Хапоэля» Кфар-Сава

  • 07.01.2021 20:25
  • 1316 просмотров
  • 3 комментария
Лиэль АБАДА: «Мне сделали хорошую рекламу! Хочу достичь больших высот»
© Maariv. Лиэль Абада (справа)

Вингер «Маккаби» Петах-Тиква Лиэль Абада прокомментировал новости, о том, что переговоры по его переходу в «Динамо» зашли в тупик:

«Я сейчас нахожусь в Петах-Тикве. Мне больше ничего нового не говорили. Все мои мысли только о футболе.

Мне сделали хорошую рекламу, но я буду продолжать усердно работать, оставаться скромным. Я хочу достичь как можно большего, но мне предстоит еще долгий путь. Я буду много работать, и этому нет предела.

Я трансфером не занимаюсь, есть люди, которые займутся этими вопросами. Буду ли я здесь в следующей игре команды? Не знаю».

После контактов с «Динамо» Киев и интереса со стороны итальянской «Ромы» в гонку за хавбека вступила турецкая команда «Трабзонспор».

7 января вингер «Маккаби» Петах-Тиква Лиэль Абада вышел в основе в игре против «Хапоэля» Кфар-Сава.

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Источник — Maariv

(10 голосов)

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Комментарии
    stopor2016
    online
      stopor2016, 07.01.2021 20:55
    +2
    Да-да , теперь все знают , что твой главный козырь - это опоздания на тренировки и несвоевременное прибытие из отпуска.
    Ссылка
    Vlato0709
      Vlato0709, 07.01.2021 20:55
    -3
    .M@kS7777⚒., 07.01.2021 20:34
    Динамо теперь не покупает игроков а рекламирует за проценты ,нет денег ну вы держитесь
    Ссылка
    .M@kS7777⚒.
    online
      .M@kS7777⚒., 07.01.2021 20:34
    -6
    Динамо теперь не покупает игроков а рекламирует за проценты ,нет денег ну вы держитесь
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 07.01.2021 20:55
    +2
    Да-да , теперь все знают , что твой главный козырь - это опоздания на тренировки и несвоевременное прибытие из отпуска.
    Ссылка
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