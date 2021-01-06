Катерина Бондаренко – Ван Яфань. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 7 января, украинка Катерина Бондаренко (№285 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 500 в Абу-Даби.



В первом матче основной сетки украинка сразится против Ван Яфань из Китая (№95 WTA). Матч пройдет первым запуском на третьем корте. Время начала встречи – 08:00 по Киеву.



Ранее девушки между собой не играли.



В следующем раунде победительница встречи сразится Онс Жабер из Туниса (№31 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу трансляции

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