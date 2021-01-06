Катерина Бондаренко – Валентини Грамматикопулу. LIVE трансляция

В среду, 6 января, украинка Катерина Бондаренко (№285 WTA) продолжит борьбу в квалификации турнира WTA 500 в ОАЭ.
Соперницей украинской теннисистки в финале отбора будет Валентини Грамматикопулу из Греции (№269 WTA).
Начало матча в 10:00. Ранее девушки не встречались.
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Источник — Sport.ua
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