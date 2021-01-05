Валерия Страхова – Мартина Карегаро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 5 января, украинка Валерия Страхова (№387 WTA) начнет борьбу в квалификации турнира WTA 500 в ОАЭ.



Соперницей украинской теннисистки в первом круге отбора будет итальянка Мартина Карегаро (№305 WTA).



Начало матча в 14:55 по Киеву. Ранее девушки играли один раз, победила итальянка.



В финале квалификации победительница матча сразится против американки Кетрин Харрисон (№280 WTA) или итальянки Бьянки Турати (№318 WTA).

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