Валерия Страхова – Мартина Карегаро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга квалификации на турнире в Абу-Даби

  • 05.01.2021 14:55
  • 50 просмотров
  • 0 комментариев
Валерия Страхова – Мартина Карегаро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ITF. Валерия Страхова

Во вторник, 5 января, украинка Валерия Страхова (№387 WTA) начнет борьбу в квалификации турнира WTA 500 в ОАЭ.
 
Соперницей украинской теннисистки в первом круге отбора будет итальянка Мартина Карегаро (№305 WTA).
 
Начало матча в 14:55 по Киеву. Ранее девушки играли один раз, победила итальянка.
 
В финале квалификации победительница матча сразится против американки Кетрин Харрисон (№280 WTA) или итальянки Бьянки Турати (№318 WTA).

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности