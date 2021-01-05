Шевченко может возглавить Челси, успех Михайлюка, возвращение Кадири

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 4 января.

1. Челси хочет заменить Лэмпарда Андреем Шевченко. Лондонский клуб хочет переманить наставника сборной Украины.

2. Аренда прервана! Кадири покинул тульский Арсенал и возвращается в Киев. Российский клуб воспользовался опцией в соглашении с киевским «Динамо».

3. Михайлюк провел самый результативный матч в сезоне. Украинец набрал 15 очков в игре с «Бостоном».

4. Он отрекся от футбола! Лужный говорил: Шапаренко – вообще никакой футболист. Обнародованы слова экс-тренера «Динамо», сказанные в феврале 2020 года.

5. Сергей Ребров: уйти на гребне волны. Валерий Василенко считает, что тренер пришелся бы ко двору обоим нашим грандам.

6. Они могут достаться бесплатно: Тайсон, Ибрагимович, Рамос и даже Месси. Sport.ua – о футболистах, у которых летом истекает срок соглашений со своими клубами.

7. Апелляция провалена. Президент клуба ПФЛ дисквалифицирован пожизненно. Апелляционный комитет УАФ подтвердил решение по Собуцкому и «Агробизнесу».

8. Ищут замену. Гент готов к уходу Яремчука. В ближайшее время украинец может покинуть бельгийский клуб.

9. 10 найкращих бомбардирів Барселони в 21-му столітті. Блогер Sport.ua Олександр Шершень – про найкращих снайперів «блаугранас» у 21 столітті.

10. Топ-6 самых длинных победных серий в истории UFC. Обозреватель Sport.ua – о самых продолжительных победных сериях промоушена.