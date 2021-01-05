Шевченко может возглавить Челси, успех Михайлюка, возвращение Кадири

Главные новости за 4-е января на Sport.ua

  • 05.01.2021 06:00
  • 3259 просмотров
  • 1 комментарий
Шевченко может возглавить Челси, успех Михайлюка, возвращение Кадири
© УАФ. Андрей Шевченко

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 4 января.

1. Челси хочет заменить Лэмпарда Андреем Шевченко. Лондонский клуб хочет переманить наставника сборной Украины.

2. Аренда прервана! Кадири покинул тульский Арсенал и возвращается в Киев. Российский клуб воспользовался опцией в соглашении с киевским «Динамо».

3. Михайлюк провел самый результативный матч в сезоне. Украинец набрал 15 очков в игре с «Бостоном».

4. Он отрекся от футбола! Лужный говорил: Шапаренко – вообще никакой футболист. Обнародованы слова экс-тренера «Динамо», сказанные в феврале 2020 года.

5. Сергей Ребров: уйти на гребне волны. Валерий Василенко считает, что тренер пришелся бы ко двору обоим нашим грандам.

6. Они могут достаться бесплатно: Тайсон, Ибрагимович, Рамос и даже Месси. Sport.ua – о футболистах, у которых летом истекает срок соглашений со своими клубами.

7. Апелляция провалена. Президент клуба ПФЛ дисквалифицирован пожизненно. Апелляционный комитет УАФ подтвердил решение по Собуцкому и «Агробизнесу».

8. Ищут замену. Гент готов к уходу Яремчука. В ближайшее время украинец может покинуть бельгийский клуб.

9. 10 найкращих бомбардирів Барселони в 21-му столітті. Блогер Sport.ua Олександр Шершень – про найкращих снайперів «блаугранас» у 21 столітті.

10. Топ-6 самых длинных победных серий в истории UFC. Обозреватель Sport.ua – о самых продолжительных победных сериях промоушена.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    sidor zalcman
    online
      sidor zalcman, 05.01.2021 09:57
    0
    Это смешно)))
    Или Абрамович, Шевченко и Ахметов уже где то пили пиво в Лондоне?
    Ссылка
    sidor zalcman
    online
      sidor zalcman, 05.01.2021 09:57
    0
    Это смешно)))
    Или Абрамович, Шевченко и Ахметов уже где то пили пиво в Лондоне?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности