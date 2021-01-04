Владелец Madrid Open: «Будь Серена порядочней – ушла бы на пенсию»

Ион Цириак раскритиковал 23-кратную победительницу турниров Большого Шлема

  • 04.01.2021 10:40
  • 693 просмотра
  • 1 комментарий
Владелец Madrid Open: «Будь Серена порядочней – ушла бы на пенсию»
© Madrid Open. Ион Цириак

Известный в прошлом теннисист и нынешний владелец турнира Madrid Open Ион Цириак во время передачи, которая транслировалась по румынскому телеканалу, заявил, что Серене Уильямс давно пору уходить из тенниса.

«В таком возрасте и с таким весом, который у нее сейчас, она не двигается так легко, как она делала это 15 лет назад.

Серена была сенсационным игроком. Если бы у нее было немного порядочности, она бы ушла на пенсию! Со всех точек зрения», – заявил победитель Ролан Гаррос-1970 в парном разряде.

Отметим, что Цириак и раньше критиковал Серену. В 2018 году он говорил, что теннис нуждается в новых персоналиях и Уильямс-младшей пора уходить.

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Источник — Ubitennis

(2 голоса)

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Комментарии
    Евгений Семыкин
      Евгений Семыкин, 04.01.2021 11:00
    -2
    Т.е какой-то гусь, пускай и с импозантными усами критикует икону женского тенниса ? О времена, о нравы... Да она с палочкой выйдет на матч, поздоровается, обнимет соперницу и откажется от игры, и всё- равно будет в 100 раз лучше его )
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