Владелец Madrid Open: «Будь Серена порядочней – ушла бы на пенсию»

Известный в прошлом теннисист и нынешний владелец турнира Madrid Open Ион Цириак во время передачи, которая транслировалась по румынскому телеканалу, заявил, что Серене Уильямс давно пору уходить из тенниса.

«В таком возрасте и с таким весом, который у нее сейчас, она не двигается так легко, как она делала это 15 лет назад.

Серена была сенсационным игроком. Если бы у нее было немного порядочности, она бы ушла на пенсию! Со всех точек зрения», – заявил победитель Ролан Гаррос-1970 в парном разряде.

Отметим, что Цириак и раньше критиковал Серену. В 2018 году он говорил, что теннис нуждается в новых персоналиях и Уильямс-младшей пора уходить.