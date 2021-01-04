Владелец Madrid Open: «Будь Серена порядочней – ушла бы на пенсию»

Известный в прошлом теннисист и нынешний владелец турнира Madrid Open Ион Цириак во время передачи, которая транслировалась по румынскому телеканалу, заявил, что Серене Уильямс давно пору уходить из тенниса.
«В таком возрасте и с таким весом, который у нее сейчас, она не двигается так легко, как она делала это 15 лет назад.
Серена была сенсационным игроком. Если бы у нее было немного порядочности, она бы ушла на пенсию! Со всех точек зрения», – заявил победитель Ролан Гаррос-1970 в парном разряде.
Отметим, что Цириак и раньше критиковал Серену. В 2018 году он говорил, что теннис нуждается в новых персоналиях и Уильямс-младшей пора уходить.
Источник — Ubitennis
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