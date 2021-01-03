Молчанов сыграет в парном разряде турнира в Анталье

Украинец выступит с Александром Недовесовым

  • 03.01.2021 14:56
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Молчанов сыграет в парном разряде турнира в Анталье
© btu.org.ua

Украинский теннисист Денис Молчанов сыграет с казахстанцем Александром Недовесовым в парном разряде турнира ATP в Анталье.  

Соревнования стартуют на следующей неделе.

Сегодня теннисисты прошли в основу с первого места в альтернативном списке на отказе дуэта Маттео Берреттини/Янник Синнер (снялся с соревнований).

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Источник — Большой теннис Украины

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