Молчанов сыграет в парном разряде турнира в Анталье

Украинский теннисист Денис Молчанов сыграет с казахстанцем Александром Недовесовым в парном разряде турнира ATP в Анталье.
Соревнования стартуют на следующей неделе.
Сегодня теннисисты прошли в основу с первого места в альтернативном списке на отказе дуэта Маттео Берреттини/Янник Синнер (снялся с соревнований).
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Источник — Большой теннис Украины
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