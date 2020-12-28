ЯНЧУК: «Женский теннис в Украине успешнее? Это стечение обстоятельств»

25-летняя Ольга Янчук в эксклюзивном интервью Sport.ua ответила на несколько интересных вопросов о теннисе.
— Оцените наших лидеров — Свитолину, Ястремскую, Костюк. Какие у них перспективы? Кто-то сможет из них выиграть Большой Шлем?
— Перспективы, конечно же, у каждой есть. Хочется, чтобы это произошло, но этот успех зависит от многих факторов.
— Почему в Украине женский теннис более успешный, чем мужской?
— Наверное, это все-таки стечение обстоятельств.
— Какими видами спорта еще занимаетесь?
— Активно занималась только теннисом. Он занимал все мое время. Но помимо тенниса я люблю играть в футбол, баскетбол, волейбол и пинг-понг.
— Какие самые сильные стороны у вас в игре? В чем надо прибавлять?
— Бэкхенд и прием, считаю, у меня лучше всего получаются. Но частенько все меняется (улыбается). Хочу прибавить я в игре у сетки.
— Какой стиль игры вам импонирует больше?
— Работа на задней линии. Больше всего люблю удары с форхенда (улыбается).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.