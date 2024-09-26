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26 сентября 2024, 12:35 | Обновлено 26 сентября 2024, 13:07
388
0

Бывшая девушка Жерсона ответила, смотрит ли сын матчи отца

Если сын Ольги Янчук хочет, то может следить за игрой Родригеша

26 сентября 2024, 12:35 | Обновлено 26 сентября 2024, 13:07
388
0
Бывшая девушка Жерсона ответила, смотрит ли сын матчи отца
Жерсон Родригеш и Ольга Янчук

Украинская теннисистка Ольга Янчук, бывшая девушка экс-футболиста киевского «Динамо» Жерсона Родригеша, в эксклюзивном интервью для сайта Sport.ua рассказала, смотрит ли ее сын матчи своего отца.

– Кстати, сын смотрит нынешние игры Жерсона?

– Сын следит за игрой Жерсона, если захочет.

Ранее Ольга Янчук раскрыла секрет своей татуировки на груди, рассказав, что такое же тату есть и у Жерсона Родригеша.

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Жерсон Родригеш Ольга Янчук
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Источник
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