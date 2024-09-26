Другие новости26 сентября 2024, 12:35 | Обновлено 26 сентября 2024, 13:07
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Бывшая девушка Жерсона ответила, смотрит ли сын матчи отца
Если сын Ольги Янчук хочет, то может следить за игрой Родригеша
26 сентября 2024, 12:35 | Обновлено 26 сентября 2024, 13:07
388
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Украинская теннисистка Ольга Янчук, бывшая девушка экс-футболиста киевского «Динамо» Жерсона Родригеша, в эксклюзивном интервью для сайта Sport.ua рассказала, смотрит ли ее сын матчи своего отца.
– Кстати, сын смотрит нынешние игры Жерсона?
– Сын следит за игрой Жерсона, если захочет.
Ранее Ольга Янчук раскрыла секрет своей татуировки на груди, рассказав, что такое же тату есть и у Жерсона Родригеша.
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