Бывшая девушка Жерсона ответила, смотрит ли сын матчи отца

Украинская теннисистка Ольга Янчук, бывшая девушка экс-футболиста киевского «Динамо» Жерсона Родригеша, в эксклюзивном интервью для сайта Sport.ua рассказала, смотрит ли ее сын матчи своего отца.

– Кстати, сын смотрит нынешние игры Жерсона?

– Сын следит за игрой Жерсона, если захочет.

Ранее Ольга Янчук раскрыла секрет своей татуировки на груди, рассказав, что такое же тату есть и у Жерсона Родригеша.