ЯНЧУК: Пожелала Жерсону успехов в Португалии. Он всегда советуется со мной

Известная украинская теннисистка Ольга Янчук в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировала триумф Мэдисон Киз на Australian Open-2025, высказалась о трансфере экс-динамовца Жерсона Родригеша в португальский клуб, а также поделилась интересными фактами из личной жизни.

– Оля, что скажешь поводу американской теннисистки Мэдисон Киз? Она первый раз выиграла Большой шлем! Ожидала, что она победит на Australian Open?

– Я очень давно с Мэдисон в Америке играла. Скажу так: Киз мне всегда нравилась своей игрой! А потому, я думаю, что она заслуженно триумфовала на Открытом чемпионате Австралии и выиграла свой дебютный титул серии Grand Slam.

– А ты против нее играла на турнире или на тренировке пересекалась?

– Это был в Америке турнир, и я против нее сыграла.

– Кстати, как идет прогресс твоей школы? Есть развитие?

– Моя школа развивается очень даже хорошо. Я каждый день езжу на корты!

– А с какого возраста лучше отдать ребенка на секцию тенниса?

– Скажу так: детей отдают уже с 3-х лет. Но здесь уже смотря какая ситуация. Надо отдавать на секцию тенниса, если ребенок готов (улыбается).

– Кстати, кто твой любимый тренер в мире спорта?

– Моя мама (улыбается). Она меня всегда вела к успехам!

– А твоя мама играла изначально в теннис или она просто тренер?

– Да, она изначально тоже играла в теннис, а затем стала тренером.

– Ты выкладывала видео, где ваш с Жерсоном сын тренируется. Как у вашего сына идут успехи в теннисе?

– Видно, что ему очень нравится. Когда сын просит потренироваться, я его всегда привожу на корты (улыбается). А так я его не заставляю играть в теннис.

– Кстати, Жерсон перешел в португальскую команду «АВШ САД»! Может, что-то сказала ему по поводу трансфера?

– Я пожелала Жерсону удачи с новым клубом в Португалии. Он всегда советуется со мной поэтому я в курсе всего (улыбается).

– То есть вы с Жерсоном хорошо общаетесь? И он даже может взять совет по трансферу? Ну ты посчитала, что Португалия для него то что надо?

– Я считаю, что Жерсон должен поступать так, как он считает правильным. Он футболист, а я теннисистка. Жерсон лучше знает, где ему играть.

– Уже в ближайших турах команду Родригеша ждут матчи со «Спортингом», «Порту», а затем и «Бенфикой»! Как думаешь, сможет он забить гол?

– Конечно сможет! И забьет! И, я думаю, что он забьет не один гол (улыбается).

– На Жерсона в инстаграме подписан Криштиану Роналду, хотя у португальской легенды не так и много подписок. Как получилось, что Криштиану подписался именно на твоего экс-бойфренда?

– Просто Жерсон и Криштиану знают друг друга.

– Но интересно откуда Роналду и Родригеш знакомы. Может, потому что оба португалоязычные и похожий стиль игры?

– Это лучше вы его спросите (улыбается).

– Может во время матча познакомились. Просто то, что на тебя подпишется Роналду очень маленькая вероятность. При его 648 миллионов подписчиков он подписан всего на 592 человека!

– Ну обычно так футболисты и знакомятся во время матчей.

– Если так вспомнить те времена, чем тебя покорил Жерсон? Почему ты выбрала именно его?

– Изначально мы дружили, но затем произошла вспышка!

– Кстати, готовила ли ты Жерсону дома еду? Что он обычно любил в твоём исполнении?

– Конечно! У нас всегда холодильник был забит! Он все любит. Главное, чтобы вкусно было (смеется).

– Или, может, он тебе что-то готовил интересное?

– Такое тоже было (смеется).

– Ты говоришь, что у вас был забит холодильник. Если не секрет что в нем всегда было?

– Каждый день разные блюда, смотря, что мы готовим.

– А вообще в твоём холодильнике что всегда можно найти и увидеть?

– Сыры и колбасы!

– Ты после возвращения из ОАЭ у себя в инстаграме запостила фото с тренировки в Киеве, намекнув, что для тебя киевский грунтовый корт дороже любых других. Это что-то типа: «В гостях хорошо, а дома лучше?»

– Мой ответ будет простым: Дома всегда лучше!

– Ты часто отдыхаешь в Дубае! Встречаешь там каких-то знаменитостей?

– У меня в Дубае лучшая подруга живет, поэтому летаю ее повидать. А знаменитости есть не только в Дубае (улыбается).

– Ты радуешь своей идеальной фигурой, которая у тебя становится лучше и лучше! Что делаешь для поддержания формы?

– Я слежу за собой! Я хожу в зал и у меня также правильное питание.

– Сейчас чья игра из мировых звезд тебе нравится? Может появились новые фавориты?

– Мне на данный момент нравится игра французского форварда мадридского «Реала» Килиана Мбаппе.

– Если бы у тебя был свой футбольный клуб, каких бы звёзд ты туда пригласила?

– Честно говоря, мне тенниса хватает.

– Какие твои любимые матчи на данный момент, на которых ты побывала и именно кайфанула от игры?

– «Манчестер» Сити – «Челси» Лондон и «Динамо» Киев – «Ювентус» Турин.