Леся ЦУРЕНКО: «Чаще всего хейтеры желают, чтобы у меня был рак»

Украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала о негативных сообщениях от хейтеров, которые она чаще всего получает.



«Хейтерские сообщения не только с нашей страны прилетают. Не только русскоговорящие, разные языки бывают, разные смысловые нагрузки. В основном желают смерти тебе и родственникам. «Сдохни тварь» – это вообще классика. Самое частое пожелание – рак чтобы у меня был.



Я считаю, что люди просто не понимают, что они вообще пишут. Мне кажется, что они даже какой-то смысл в это не вкладывают. Это какая-то чистая злость, которая существует 10 минут, они потом остывают и, может даже, удаляют свои сообщения.



Для меня это непонятно. Я такой человек, который даже в ярости, в самом плохом состоянии, не способен сказать другому человеку что-то плохое», – сказала Цуренко.

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