Леся ЦУРЕНКО: «Чаще всего хейтеры желают, чтобы у меня был рак»

Украинская теннисистка – о неприятных сообщениях, которые ей постоянно присылают

  • 26.12.2020 03:59
  • 151 просмотр
  • 1 комментарий
Леся ЦУРЕНКО: «Чаще всего хейтеры желают, чтобы у меня был рак»
© Инстаграм Леси Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала о негативных сообщениях от хейтеров, которые она чаще всего получает.
 
«Хейтерские сообщения не только с нашей страны прилетают. Не только русскоговорящие, разные языки бывают, разные смысловые нагрузки. В основном желают смерти тебе и родственникам. «Сдохни тварь» – это вообще классика. Самое частое пожелание – рак чтобы у меня был. 
 
Я считаю, что люди просто не понимают, что они вообще пишут. Мне кажется, что они даже какой-то смысл в это не вкладывают. Это какая-то чистая злость, которая существует 10 минут, они потом остывают и, может даже, удаляют свои сообщения.
 
Для меня это непонятно. Я такой человек, который даже в ярости, в самом плохом состоянии, не способен сказать другому человеку что-то плохое», – сказала Цуренко.

Читайте также: Леся ЦУРЕНКО: «Я стала увереннее в себе, в своей внешности»

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — INTERSPORT

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    alefteev77
      alefteev77, 26.12.2020 04:40
    0
    Далеко не все "людские существа" являются настоящими людьми. В реальности, большинство "людских существ" - это хищные, злые, хитрые животные.
    =
    Людьми не рождаются, людьми становятся в процессе воспитания, образования и жизненного опыта. Количество прочитанных книг на человечность не влияет. Поэтому особо опасными являются образованные и начитанные псевдо-люди.
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 26.12.2020 04:40
    0
    Далеко не все "людские существа" являются настоящими людьми. В реальности, большинство "людских существ" - это хищные, злые, хитрые животные.
    =
    Людьми не рождаются, людьми становятся в процессе воспитания, образования и жизненного опыта. Количество прочитанных книг на человечность не влияет. Поэтому особо опасными являются образованные и начитанные псевдо-люди.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности