Леся ЦУРЕНКО: «Я стала увереннее в себе, в своей внешности»

Украинская теннисистка – о том, почему начала больше активничать в инстаграме

  • 14.12.2020 13:43
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Леся ЦУРЕНКО: «Я стала увереннее в себе, в своей внешности»
© Инстаграм Леси Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала, почему начала проявлять большую активность в социальных сетях.

«Я отлично себя чувствую, у меня замечательная жизнь. Почему бы не развить свой Instagram, тем более, я себя уверенно чувствую в плане того, что мне не страшно себя постить. Я уверена в себе, в своей внешности и, может быть, это действительно сильно изменилось, даже если сравнить меня с собой годичной давности. 

Я себя по-новому ощущаю, мне нравится то, что я вижу в своей жизни, и это отражается на моих социальных сетях. Тем более, если я на отдыхе. Красивые фотографии, людям нравится, почему нет?», – сказала Цуренко.

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Источник — Обозреватель

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