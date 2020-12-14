Леся ЦУРЕНКО: «Я стала увереннее в себе, в своей внешности»

Украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала, почему начала проявлять большую активность в социальных сетях.

«Я отлично себя чувствую, у меня замечательная жизнь. Почему бы не развить свой Instagram, тем более, я себя уверенно чувствую в плане того, что мне не страшно себя постить. Я уверена в себе, в своей внешности и, может быть, это действительно сильно изменилось, даже если сравнить меня с собой годичной давности.

Я себя по-новому ощущаю, мне нравится то, что я вижу в своей жизни, и это отражается на моих социальных сетях. Тем более, если я на отдыхе. Красивые фотографии, людям нравится, почему нет?», – сказала Цуренко.

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