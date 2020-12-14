Леся ЦУРЕНКО: «На выборы не ходила. Не верю, что это может что-то изменить»

Украинская теннисистка предпочитает публично не высказывать свои политические симпатии

  • 14.12.2020 11:30
  • 221 просмотр
  • 2 комментария
Леся ЦУРЕНКО: «На выборы не ходила. Не верю, что это может что-то изменить»
© WTA. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала, почему не ходит на выборы.
 
– Вы ходили на местные выборы?
– Нет.
 
– Почему?
– Во-первых, прописка. Во-вторых, я не верю в то, что это может что-то изменить. Без углубления в политическую тему, я думаю, что это непростой вопрос для нашей страны. Повторюсь, но не уверена, что это поможет что-то изменить.
 
– А вообще за политикой следите?
– Слежу, у меня есть свое мнение, и я его не высказываю.

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Источник — Обозреватель

(1 голос)

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Комментарии
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 14.12.2020 11:43
    0
    Мислення звичайної вати.
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 14.12.2020 11:33
    +1
    Ходить не нужно, сделают выбор за тебя, правильно.
    Согласен, что оно мало что решит, но если ничего не делать и не показывать на выборах свою гражданскую позицию, то будет у на как на рф политическая ситуация.
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 14.12.2020 11:33
    +1
    Ходить не нужно, сделают выбор за тебя, правильно.
    Согласен, что оно мало что решит, но если ничего не делать и не показывать на выборах свою гражданскую позицию, то будет у на как на рф политическая ситуация.
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 14.12.2020 11:43
    0
    Мислення звичайної вати.
    Ссылка
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