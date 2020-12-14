Леся ЦУРЕНКО: «На выборы не ходила. Не верю, что это может что-то изменить»

Украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала, почему не ходит на выборы.



– Вы ходили на местные выборы?

– Нет.



– Почему?

– Во-первых, прописка. Во-вторых, я не верю в то, что это может что-то изменить. Без углубления в политическую тему, я думаю, что это непростой вопрос для нашей страны. Повторюсь, но не уверена, что это поможет что-то изменить.



– А вообще за политикой следите?

– Слежу, у меня есть свое мнение, и я его не высказываю.