Леся ЦУРЕНКО: «На выборы не ходила. Не верю, что это может что-то изменить»

Украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала, почему не ходит на выборы.
– Вы ходили на местные выборы?
– Нет.
– Почему?
– Во-первых, прописка. Во-вторых, я не верю в то, что это может что-то изменить. Без углубления в политическую тему, я думаю, что это непростой вопрос для нашей страны. Повторюсь, но не уверена, что это поможет что-то изменить.
– А вообще за политикой следите?
– Слежу, у меня есть свое мнение, и я его не высказываю.
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Источник — Обозреватель
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Согласен, что оно мало что решит, но если ничего не делать и не показывать на выборах свою гражданскую позицию, то будет у на как на рф политическая ситуация.
Согласен, что оно мало что решит, но если ничего не делать и не показывать на выборах свою гражданскую позицию, то будет у на как на рф политическая ситуация.
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