Экс-первая ракетка мира думала завершить карьеру во время карантина

Экс-первая ракетка мира Анжелик Кербер призналась, что во время карантина думала о завершении карьеры.



«Конечно, жаль, что Анна-Лена Грёнефельд и Юлия Гёргес закончили карьеру. У меня вообще такое чувство, что все мои подруги уже ушли из тенниса. Ана Иванович и Ага Радваньска. Конечно, я тоже думала об этом во время паузы в сезоне из-за пандемии. Я научилась ценить жизнь вне тура. Но пока я доверяю своему сердцу и ощущениям. Я получаю удовольствие от тенниса и чувствую себя хорошо физически. Я с нетерпением жду матчей в Австралии.



Однажды этот момент наступит. Но я не знаю, когда именно. Присутствие болельщиков на турнирах – это то, что мне нравится в моей работе, а ограничения отнимают это у меня. На меня это тоже влияет. Будет ли следующий год последним в моей карьере? Я пока не хочу называть конкретные даты. В какой-то момент я это почувствую и сама приму решение. Каждый, кто со мной знаком, знает, что если я принимаю какое-то решение, то оно было тщательно обдумано», – сказала Анжелик.



Напомним, Кербер завершила сезон на 25-й позиции рейтинга WTA.