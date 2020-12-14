Леся ЦУРЕНКО: «Даже не задумываюсь о том, чтобы вернуть былые позиции»

Известная украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала о своих целях на следующий сезон:

«Объективно, это чтобы не болел локоть. Основное для меня – это здоровье. А по спортивным результатам – вернуть былые позиции, но я сейчас даже не задумываюсь об этом.

Основная цель – локоть. При условии, что он будет в порядке, с результатами тоже все будет супер».

Ранее Цуренко рассказала о том, почему публикует откровенные фотографии в Инстаграме.