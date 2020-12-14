Леся ЦУРЕНКО: «Даже не задумываюсь о том, чтобы вернуть былые позиции»

Известная украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала о своих целях на следующий сезон:
«Объективно, это чтобы не болел локоть. Основное для меня – это здоровье. А по спортивным результатам – вернуть былые позиции, но я сейчас даже не задумываюсь об этом.
Основная цель – локоть. При условии, что он будет в порядке, с результатами тоже все будет супер».
Ранее Цуренко рассказала о том, почему публикует откровенные фотографии в Инстаграме.
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Источник — Обозреватель
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Леся а закончить карьеру ты тоже не задумывалась?
Ты даже целей никаких перед собой уже не ставишь в спортивном плане!
Зачем продолжать? Неужели только из за бабла?
Она что кому то что должна ? Играет сколько хочет и как хочет.
Выступает не за государственные деньги как те же биатлонисты, а за свои . Так какие к ней могут быть вопросы?
Леся а закончить карьеру ты тоже не задумывалась?
Ты даже целей никаких перед собой уже не ставишь в спортивном плане!
Зачем продолжать? Неужели только из за бабла?
Леся а закончить карьеру ты тоже не задумывалась?
Ты даже целей никаких перед собой уже не ставишь в спортивном плане!
Зачем продолжать? Неужели только из за бабла?
Она что кому то что должна ? Играет сколько хочет и как хочет.
Выступает не за государственные деньги как те же биатлонисты, а за свои . Так какие к ней могут быть вопросы?
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