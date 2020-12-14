Леся ЦУРЕНКО: «Даже не задумываюсь о том, чтобы вернуть былые позиции»

Украинская теннисистка – о целях на новый сезон

  • 14.12.2020 17:55
  • 838 просмотров
  • 2 комментария
Леся ЦУРЕНКО: «Даже не задумываюсь о том, чтобы вернуть былые позиции»
© ФТУ. Леся Цуренко

Известная украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала о своих целях на следующий сезон:

«Объективно, это чтобы не болел локоть. Основное для меня – это здоровье. А по спортивным результатам – вернуть былые позиции, но я сейчас даже не задумываюсь об этом.

Основная цель – локоть. При условии, что он будет в порядке, с результатами тоже все будет супер».

Ранее Цуренко рассказала о том, почему публикует откровенные фотографии в Инстаграме.

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Источник — Обозреватель

(3 голоса)

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Комментарии
    Student259
      Student259, 14.12.2020 18:24
    +5
    adidas777, 14.12.2020 18:01
    Вот это "правильный" настрой на сезон!
    Леся а закончить карьеру ты тоже не задумывалась?
    Ты даже целей никаких перед собой уже не ставишь в спортивном плане!
    Зачем продолжать? Неужели только из за бабла?
    А ты не задумывался что теннис для них это в том числе и работа на которой зарабатывать деньги ???? Или ты ходишь на работу не ради денег?
    Она что кому то что должна ? Играет сколько хочет и как хочет.
    Выступает не за государственные деньги как те же биатлонисты, а за свои . Так какие к ней могут быть вопросы?
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 14.12.2020 18:01
    -5
    Вот это "правильный" настрой на сезон!
    Леся а закончить карьеру ты тоже не задумывалась?
    Ты даже целей никаких перед собой уже не ставишь в спортивном плане!
    Зачем продолжать? Неужели только из за бабла?
    Ссылка
    Student259
    online
      Student259, 14.12.2020 18:24
    +5
    adidas777, 14.12.2020 18:01
    Вот это "правильный" настрой на сезон!
    Леся а закончить карьеру ты тоже не задумывалась?
    Ты даже целей никаких перед собой уже не ставишь в спортивном плане!
    Зачем продолжать? Неужели только из за бабла?
    А ты не задумывался что теннис для них это в том числе и работа на которой зарабатывать деньги ???? Или ты ходишь на работу не ради денег?
    Она что кому то что должна ? Играет сколько хочет и как хочет.
    Выступает не за государственные деньги как те же биатлонисты, а за свои . Так какие к ней могут быть вопросы?
    Ссылка
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