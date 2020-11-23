Доминик ТИМ: «Хотел бы подняться в рейтинге в 2021 году»

Австриец Доминик Тим, который занимает третью строчку мирового рейтинга, прокомментировал свое выступление на Итоговом турнире ATP, где он дошел до финала.



«Конечно, я расстроен, но также и горжусь своим выступлением на протяжении всей недели. Сегодня пару очков решили, каким будет исход. Если посмотреть на результаты на протяжении всего турнира, то Медведев был лучшим игроком. Он не проиграл ни одного поединка в группе, обыграл вторую и третью ракетку мира в полуфинале и финале. Так что он однозначно заслужил этот титул.



Это был очень трудный год для многих людей. Несмотря на все трудности, у нас, теннисистов, была возможность продолжать заниматься своей работой. Надеюсь, что пандемия подойдет к своему завершению, так что все люди будут заниматься своим делом, у них наладится жизнь. Я правда надеюсь, что все это закончится как можно скорее. Если же говорить исключительно о теннисе, о моей работе, - то это был выдающийся год. Я реализовал одну из главных целей своей жизни и выиграл титул Большого Шлема. Это был очень интенсивный год, последние несколько недель были крайне насыщенными, так что я даже не успел задуматься о целях на следующий сезон.



Безусловно, я бы хотел подняться в рейтинге в 2021 году. В этом сезоне я часто доходил до решающих этапов на многих турнирах. Постараюсь сделать то же самое и в следующем году. Если я сумею это сделать, то также и в рейтинге смогу подняться. У нас идет упорная борьба. Надаль и Джокович все еще в топе, Федерер будет возвращаться, есть еще 6-7 игроков, как Медведев, Зверев, Циципас и Рублёв, которые тоже будут бороться за топ-позиции в следующие несколько лет. Думаю, главное испытание для нас, молодых теннисистов, - это удержать теннисную аудиторию болельщиков, когда Рафа, Новак и Роджер не будут играть. Они сделали очень много для тенниса, привлекли новых болельщиков. Нам необходимо удостовериться, что мы сможем хорошо выступать и сохранить эту аудиторию», – сказал Тим.