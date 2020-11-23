Рейтинг ATP. Тим и Медведев поджимают Надаля, прогресс Орлова

На прошлой неделе прошел мужской Итоговый турнир. Любопытно, что на распределение мест в первой десятке он не повлиял, но победитель Даниил Медведев существенно укрепил свою четвертую позицию. Теперь он имеет существенный отрыв от Роджера Федерера, замыкающего топ-5.



Топ-10 рейтинга ATP

Что касается украинцев, то Сергей Стаховский, который из-за коронавируса досрочно завершил сезон, опустился в конец второй сотни. Немного добавил Илья Марченко, также продолжают доходить очки Владиславу Орлову, который отлично проявляет себя на турнирах ITF в Египте.

Украинцы в топ-750 рейтинга ATP