«Логичный конец сезона». Стаховский отреагировал на заражение коронавирусом

Сегодня Сергей Стаховский сдал положительный тест на коронавирус и был вынужден досрочно завершить нынешний сезон.
Украинский теннисист отреагировал на заражение коронавирусом у себя в Твиттере:
Logic ending to the 2020 season.— Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) November 13, 2020
🤦🏻♂️
«Логичный конец сезона 2020 года», - написал Стаховский.
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Источник — Twitter
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