Стаховский сдал положительный тест на коронавирус

Украинцу пришлось сняться с челленджера в Братиславе

  • 13.11.2020 12:15
  • 441 просмотр
  • 2 комментария
Стаховский сдал положительный тест на коронавирус
© ATP. Сергей Стаховский

Лучший украинский теннисист Сергей Стаховский (№195 ATP) досрочно завершил выступление на челленджере в Братиславе. По словам самого теннисистка, у него положительный тест на COVID-19. Украинец уже сдал повторный тест, результаты которого будут известны сегодня вечером.
 
Отметим, что 34-летнему украинцу пришлось сняться с матча 1/4 финала одиночного разряда, в котором Сергей должен был сразиться против Максимилиана Мартерера из Германии (№242 ATP).
 
Любопытно, что будущий соперник немца, Антуан Оанг из Франции (№131 ATP), также прошел в 1/2 финала без борьбы.

В четверг Стаховский и Молчанов завершили борьбу в парном разряде.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 13.11.2020 13:19
    0
    playercv777, 13.11.2020 12:54
    у него уже пару лет коронавирус ( тениса полный ноль + на букмекрку играет надо же как то на жизнь заробатывать ) а так здоровья!
    Не один Стаховский этим балуется (тотализатором, если кто не в курсе), сейчас многие теннисисты и теннисистки поняли, что они могу гораздо больше заработать в ставках на свои игры на турнирах, даже если они выиграют этот турнир, Особенно этим грешат спортсмены бываших стран развитого социализма, но есть отдельные кадры и с других стран. Денег мало не бывает... А Стаховскому надо пожелать скорейшего выздоровления и бросать этот спорт, пора воглавлять национальную федерацию и поднимать отечественный теннис, слабо?
    Ссылка
    playercv777
      playercv777, 13.11.2020 12:54
    0
    у него уже пару лет коронавирус ( тениса полный ноль + на букмекрку играет надо же как то на жизнь заробатывать ) а так здоровья!
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 13.11.2020 13:19
    0
    playercv777, 13.11.2020 12:54
    у него уже пару лет коронавирус ( тениса полный ноль + на букмекрку играет надо же как то на жизнь заробатывать ) а так здоровья!
    Не один Стаховский этим балуется (тотализатором, если кто не в курсе), сейчас многие теннисисты и теннисистки поняли, что они могу гораздо больше заработать в ставках на свои игры на турнирах, даже если они выиграют этот турнир, Особенно этим грешат спортсмены бываших стран развитого социализма, но есть отдельные кадры и с других стран. Денег мало не бывает... А Стаховскому надо пожелать скорейшего выздоровления и бросать этот спорт, пора воглавлять национальную федерацию и поднимать отечественный теннис, слабо?
    Ссылка
    playercv777
      playercv777, 13.11.2020 12:54
    0
    у него уже пару лет коронавирус ( тениса полный ноль + на букмекрку играет надо же как то на жизнь заробатывать ) а так здоровья!
    Ссылка
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