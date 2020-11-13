Стаховский сдал положительный тест на коронавирус

Лучший украинский теннисист Сергей Стаховский (№195 ATP) досрочно завершил выступление на челленджере в Братиславе. По словам самого теннисистка, у него положительный тест на COVID-19. Украинец уже сдал повторный тест, результаты которого будут известны сегодня вечером.



Отметим, что 34-летнему украинцу пришлось сняться с матча 1/4 финала одиночного разряда, в котором Сергей должен был сразиться против Максимилиана Мартерера из Германии (№242 ATP).



Любопытно, что будущий соперник немца, Антуан Оанг из Франции (№131 ATP), также прошел в 1/2 финала без борьбы.

В четверг Стаховский и Молчанов завершили борьбу в парном разряде.