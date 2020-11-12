Братислава. Стаховский и Молчанов вылетели в четвертьфинале в паре

Сегодня Сергей Стаховский и Денис Молчанов в четвертьфинале челленджера в Братиславе в парном разряде встречались с финским дуэтом Харри Хелиоваара/Эмил Руусувуори.
Первый сеяный украинский дуэт потерпел неожиданное поражение в трех сетах. Матч продолжался 1 час и 8 минут.
1/4 финала
Денис Молчанов/Сергей Стаховский - Харри Хелиоваара/Эмил Руусувуори – 6:4, 1:6, 4:10
Вчера в первом раунде Стаховский и Молчанов обыграли немецкий дуэт Юлиан Ленц/Янник Маден.
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Источник — Sport.ua
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