Братислава. Стаховский и Молчанов вылетели в четвертьфинале в паре

Сегодня Сергей Стаховский и Денис Молчанов в четвертьфинале челленджера в Братиславе в парном разряде встречались с финским дуэтом Харри Хелиоваара/Эмил Руусувуори.

Первый сеяный украинский дуэт потерпел неожиданное поражение в трех сетах. Матч продолжался 1 час и 8 минут.

1/4 финала

Денис Молчанов/Сергей Стаховский - Харри Хелиоваара/Эмил Руусувуори – 6:4, 1:6, 4:10

Вчера в первом раунде Стаховский и Молчанов обыграли немецкий дуэт Юлиан Ленц/Янник Маден.