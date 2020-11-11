Братислава. Стаховский и Молчанов стартовали с победы в паре

Сегодня украинский дуэт Сергей Стаховский/Денис Молчанов успешно стартовал на хардовом челленджере в помещении в Братиславе. В первом раунде украинцы в двух сетах обыграли немецкий дуэт Юлиан Ленц/Янник Маден. Матч продолжался 1 час и 14 минут.

1-й раунд. Парный разряд

Денис Молчанов/Сергей Стаховский – Юлиан Ленц/Янник Маден – 7:6 (8), 6:1

В четвертьфинале Стаховский и Молчанов сыграют с финским дуэтом Харри Хелиоваара/Эмил Руусувуори.

Также сегодня Стаховский вышел в четвертьфинал в Братиславе и в одиночном разряде.