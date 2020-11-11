Братислава. Стаховский и Молчанов стартовали с победы в паре

Сегодня украинский дуэт Сергей Стаховский/Денис Молчанов успешно стартовал на хардовом челленджере в помещении в Братиславе. В первом раунде украинцы в двух сетах обыграли немецкий дуэт Юлиан Ленц/Янник Маден. Матч продолжался 1 час и 14 минут.
1-й раунд. Парный разряд
Денис Молчанов/Сергей Стаховский – Юлиан Ленц/Янник Маден – 7:6 (8), 6:1
В четвертьфинале Стаховский и Молчанов сыграют с финским дуэтом Харри Хелиоваара/Эмил Руусувуори.
Также сегодня Стаховский вышел в четвертьфинал в Братиславе и в одиночном разряде.
Источник — Sport.ua
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