Стаховский впервые за год вышел в четвертьфинал турнира

Украинский теннисист пробился в 1/4 финала

  • 11.11.2020 19:10
  • 476 просмотров
  • 1 комментарий
Стаховский впервые за год вышел в четвертьфинал турнира
© ATP Challenger

На турнире в Братиславе украинский теннисист Сергей Стаховский в матче 1/8 финала встречался с Романом Сафиуллиным из России.

Стаховский одержал победу в трех сетах - 4:6, 6:4, 6:4.

Сергей впервые за год сыграет в четвертьфинале одиночного турнира. Соперником будет Макс Мартерер из Германии.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Александр Ад
      Александр Ад, 11.11.2020 19:36
    +1
    молодець!
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    Александр Ад
      Александр Ад, 11.11.2020 19:36
    +1
    молодець!
    Ссылка
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