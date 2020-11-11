Стаховский впервые за год вышел в четвертьфинал турнира

На турнире в Братиславе украинский теннисист Сергей Стаховский в матче 1/8 финала встречался с Романом Сафиуллиным из России.

Стаховский одержал победу в трех сетах - 4:6, 6:4, 6:4.

Сергей впервые за год сыграет в четвертьфинале одиночного турнира. Соперником будет Макс Мартерер из Германии.