Даниил Медведев стал победителем Итогового турнира ATP

Доминик Тим второй год подряд уступил в матче за титул

  • 22.11.2020 22:56
  • 2587 просмотров
  • 59 комментариев
Даниил Медведев стал победителем Итогового турнира ATP
© ATP. Даниил Медведев

Россиянин Даниил Медведев стал победителем мужского Итогового турнира (ATP Finals). 
 
В финале 24-летний Медведев одолел 27-летнего австрийца Доминика Тима.
 
Итоговый турнир ATP. Финал
Даниил Медведев (Россия, 4) – Доминик Тим (Австрия, 3) – 4:6, 7:6(2), 6:4
 
Это были пятая встреча теннисистов, россиянин выиграл второй матч. На пути к титул Медведев обыграл первых трех ракеток мира, ранее им были обыграны Новак Джокович (1) и Рафаэль Надаль (2). Ранее такого не делал никто.

Добавим, что за последние шесть лет данные соревнования выигрывали шесть разных теннисистов, пятеро из них – впервые. В прошлом году Тим проиграл в финале греку Стефаносу Циципасу, ведя по сетам.

Медведев дебютировал на ATP Finals в прошлом году, когда проиграл все три матча в группе.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(17 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 23.11.2020 00:33
    0
    fedoroff1973, 23.11.2020 00:25
    Да уймись ты уже,политолог сраный!) Эти твои вбросы- на конечных идиотов малолетних. У кого есть хоть немного оьразования- плюнут тебе в лицо,закрой вы наш местный
    Пойдешь по краткому курсу истории ВКП(б) изучать, долб...еб? Об этом давно сами чехи написали
    Ссылка
    Krestovskiy
      Krestovskiy, 23.11.2020 00:32
    0
    Roma Ukraine, 22.11.2020 23:07
    ого скільки ватанів в Україні вболівають за ватана, в мене зразу перед очима картинка як сталін підчас 2-ї світової вболіває за німецьких атлетів і каже мишебратья.
    Ты весь раскрылся сейчас в своей убогости и невежестве)) Я уже не говорю про образованность) Скатился до личных оскорблений, пользуясь возможностью скрытого интернет общения...
    С тобой мне больше не о чем общаться, варись сам в своем бульоне;)
    Ссылка
    vvm2068
    online
      vvm2068, 23.11.2020 00:32
    0
    Cruyff, 23.11.2020 00:28
    Так а саме абсурдне, що ви, ідіоти, забираєте в України Крим, лізете на Донбас, витрачаєте купу бабла на війну, окупаційні адміністрації, попадаєте на купу бабла через санкції, а на ці бабки можна було б врешті провести СВОЇМ людям той клятий газ
    НародноЄ дАстАЯніЄ, про яке народ слухає з телевізора
    Где админ вообще. Спортивный сайт, и "лізе якась сволочь, мамо хто це, хто це мамо? Наркомани на городі..."
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 23.11.2020 00:31
    0
    Кстати, также Сралин и Тельмана слил Гитлеру Схема простая и очень старая. Пашинян даже не сотый
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 23.11.2020 00:29
    +1
    vvm2068, 23.11.2020 00:26
    Ты недавно оттуда приехал наверное
    Боже упаси. Там такие как ты живут. Вата в голове, дырявые красные трусы, в одной руке красный стяг, в другой портрет Николашки. Тупиковая ветвь человечества
    Ссылка
    Cruyff
    online
      Cruyff, 23.11.2020 00:28
    +2
    Cruyff, 23.11.2020 00:20
    Так тут твої заходять розповісти, що в них теніс і странА кручЄ, а я їх запитаю, коли газифікують область, розміром з Німеччину???
    А в АтвЄт тішІна
    Так а саме абсурдне, що ви, ідіоти, забираєте в України Крим, лізете на Донбас, витрачаєте купу бабла на війну, окупаційні адміністрації, попадаєте на купу бабла через санкції, а на ці бабки можна було б врешті провести СВОЇМ людям той клятий газ
    НародноЄ дАстАЯніЄ, про яке народ слухає з телевізора
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 23.11.2020 00:28
    0
    Krestovskiy, 23.11.2020 00:20
    Гарантии чехам давали англы с французами, ты все перепутал)))
    учи историю - какая просоветская чехия, если они поддерживали белое движение и сам союз еле отбился от интервентов, Россия потеряла территории и в 30-х годах страна переживала голодомор??
    кто в таких условиях будет "просоветским"? иногда можно думать;)
    Про Голодомор не знали даже западные историки бывавшие в тот момент в СССР. Комуняки выиграли выборы в половине областей Чехословакии в 1935 году. И об этом очень много написано у чешских историков. Не дадим братушек в обиду, заявления Сралина и КО. Приказы Ворошилову по формированию контингента для защиты. И 48 часов молчания, когда Чехословакию деребанили. Ни посол, ни руководство Чехословакии со Сралиным и Молотовым связаться не могло 2 суток
    Ссылка
    fedoroff1973
    online
      fedoroff1973, 23.11.2020 00:28
    -2
    Krestovskiy, 23.11.2020 00:20
    Гарантии чехам давали англы с французами, ты все перепутал)))
    учи историю - какая просоветская чехия, если они поддерживали белое движение и сам союз еле отбился от интервентов, Россия потеряла территории и в 30-х годах страна переживала голодомор??
    кто в таких условиях будет "просоветским"? иногда можно думать;)
    Этим долбоёбам пытаться что- то объяснить- нереально!)
    Ссылка
    vvm2068
    online
      vvm2068, 23.11.2020 00:26
    -1
    Frank Piter, 23.11.2020 00:23
    Тише ватник, не тужься так, в ОРДЛО не любят когда тужатся
    Ты недавно оттуда приехал наверное
    Ссылка
    fedoroff1973
    online
      fedoroff1973, 23.11.2020 00:25
    -2
    Frank Piter, 23.11.2020 00:13
    Там все было намного интереснее. Чехословакия перед войной была самая просоветская страна. Однако Сралин, гарантируя безопасность Чехословакии и даже готовя контингент для защиты, по договоренности с Гитлером, в самый последний момент, кинул братушек через половой орган дедушки.
    Да уймись ты уже,политолог сраный!) Эти твои вбросы- на конечных идиотов малолетних. У кого есть хоть немного оьразования- плюнут тебе в лицо,закрой вы наш местный
    Ссылка
    vvm2068
    online
      vvm2068, 23.11.2020 00:24
    0
    Cruyff, 23.11.2020 00:20
    Так тут твої заходять розповісти, що в них теніс і странА кручЄ, а я їх запитаю, коли газифікують область, розміром з Німеччину???
    А в АтвЄт тішІна
    Та вони не мої, а за газифікацію ти точно не адресою попав. І як тебе сюди занесло? Ти взагалі в курсі, що є такий вид спорту теніс?
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 23.11.2020 00:23
    +1
    vvm2068, 23.11.2020 00:14
    Вата у тебя в голове
    Тише ватник, не тужься так, в ОРДЛО не любят когда тужатся
    Ссылка
    Cruyff
    online
      Cruyff, 23.11.2020 00:20
    0
    vvm2068, 23.11.2020 00:17
    Шановний, тут теніс обговорюють, куди Ви лізете зі своїм лайном
    Так тут твої заходять розповісти, що в них теніс і странА кручЄ, а я їх запитаю, коли газифікують область, розміром з Німеччину???
    А в АтвЄт тішІна
    Ссылка
    Krestovskiy
      Krestovskiy, 23.11.2020 00:20
    0
    Roma Ukraine, 22.11.2020 23:07
    ого скільки ватанів в Україні вболівають за ватана, в мене зразу перед очима картинка як сталін підчас 2-ї світової вболіває за німецьких атлетів і каже мишебратья.
    Гарантии чехам давали англы с французами, ты все перепутал)))
    учи историю - какая просоветская чехия, если они поддерживали белое движение и сам союз еле отбился от интервентов, Россия потеряла территории и в 30-х годах страна переживала голодомор??
    кто в таких условиях будет "просоветским"? иногда можно думать;)
    Ссылка
    vvm2068
    online
      vvm2068, 23.11.2020 00:19
    -2
    Cruyff, 23.11.2020 00:17
    Ти точно в курсі, що таке вата?
    Звісно, це те що в тебе в голові
    Ссылка
    Cruyff
    online
      Cruyff, 23.11.2020 00:17
    +1
    vvm2068, 23.11.2020 00:14
    Вата у тебя в голове
    Ти точно в курсі, що таке вата?
    Ссылка
    vvm2068
    online
      vvm2068, 23.11.2020 00:17
    0
    Cruyff, 23.11.2020 00:14
    Так я постійно писав, якого х..ра ватний розклад футбольних матчів був вище чемпіонатів Італії, Франції, Нідерландів ітд.
    Можливо почули не лише мене, але спустили на самий низ.
    Тут справа в хайпі і срачу, якого бажає адміністрація, адже це підвищує популярність сайту і пох на те, що це ворог України.
    Завтра Усик чи Ломаченко пукнуть навіть щось незначне, це буде на головних новинах
    Шановний, тут теніс обговорюють, куди Ви лізете зі своїм лайном
    Ссылка
    fedoroff1973
    online
      fedoroff1973, 23.11.2020 00:17
    -1
    zdobny, 22.11.2020 23:00
    Красавчик. Обыграл 1-ю, 2-ю и 3-ю ракетку Мира и заслуженно выиграл решающий титул.
    Этим клоунам пытаться что- то доказывать- себе дороже! Всех объективных и здравомыслящих- с победой! Уйти с подачи на матч от Надаля сопоставимо от 0-4 на решающем тай брейке от Джоковича. Победил сильнейший! А вы,чмошник,так и вспоминайте,когда хризантемы зацвели) во вторую мировую)
    Ссылка
    Krestovskiy
      Krestovskiy, 23.11.2020 00:15
    +1
    Roma Ukraine, 22.11.2020 23:07
    ого скільки ватанів в Україні вболівають за ватана, в мене зразу перед очима картинка як сталін підчас 2-ї світової вболіває за німецьких атлетів і каже мишебратья.
    Да я и сам против политической блевотины!Не сдержался, за что извиняюсь перед всеми...
    Надоело читать комменты ТВ полуфабрикатов)
    Ссылка
    vvm2068
    online
      vvm2068, 23.11.2020 00:14
    0
    Frank Piter, 23.11.2020 00:11
    Вата, вам на спорт.сру. Что вы тут забыли.
    Вата у тебя в голове
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 22.11.2020 23:54
    +5
    fedoroff1973, 22.11.2020 23:40
    Гандон,у нас и теннис лучше и страна)
    У вас это "на где"?На россии? Что ж ты украинским флагом прикрываешься в аккаунте, а не лепишь свой аквафреш,которым гордиться должен?
    Ссылка
    Cruyff
    online
      Cruyff, 22.11.2020 23:12
    +3
    Roma Ukraine, 22.11.2020 23:07
    ого скільки ватанів в Україні вболівають за ватана, в мене зразу перед очима картинка як сталін підчас 2-ї світової вболіває за німецьких атлетів і каже мишебратья.
    Шкода, що червона вата не була засуджена на Нюргберськиому процесі за розв'язування ІІ Світової, зокрема Фінської війни і спільного з нацистами поділу Польщі.
    Ссылка
    sergio_terry
      sergio_terry, 22.11.2020 23:06
    +3
    kli4ko_v_o4ko, 22.11.2020 23:03
    умница!! лучший!! к@стрюлеголовые рагули идут накуй!!
    Ты ею...тый
    Ссылка
    Cruyff
    online
      Cruyff, 23.11.2020 00:28
    +2
    Cruyff, 23.11.2020 00:20
    Так тут твої заходять розповісти, що в них теніс і странА кручЄ, а я їх запитаю, коли газифікують область, розміром з Німеччину???
    А в АтвЄт тішІна
    Так а саме абсурдне, що ви, ідіоти, забираєте в України Крим, лізете на Донбас, витрачаєте купу бабла на війну, окупаційні адміністрації, попадаєте на купу бабла через санкції, а на ці бабки можна було б врешті провести СВОЇМ людям той клятий газ
    НародноЄ дАстАЯніЄ, про яке народ слухає з телевізора
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 22.11.2020 23:59
    +2
    fedoroff1973, 22.11.2020 23:56
    Всё? Это был последний пук?) Про теннис не забыл,клоун,или только про флаги?)
    Ну ты ж тут начал с тенниса съезжать на своё "и страна лучше". Иди это на российских сайтах рассказывай, а не украинцам. А клоуна в зеркало сходи посмотри.
    Ссылка
    Cruyff
    online
      Cruyff, 22.11.2020 23:48
    +2
    fedoroff1973, 22.11.2020 23:40
    Гандон,у нас и теннис лучше и страна)
    У вас су-ка області не газифіковані, розміром з Німеччину!
    Мажори мля))))
    Ви зараз мрієте про вид на проживання в країнах, яким колись вдалося послати вас на **й і стати успішними, Чехія, Польща, Фінляндія, країни Балтики.
    Ссылка
    Віталій Ткачук
      Віталій Ткачук, 22.11.2020 23:44
    +2
    Cruyff, 22.11.2020 23:12
    Шкода, що червона вата не була засуджена на Нюргберськиому процесі за розв'язування ІІ Світової, зокрема Фінської війни і спільного з нацистами поділу Польщі.
    Ватани, чому мінусуєте правду? Колеться, скрєпи лопають, так? Правда в тому, що срал.н, разом з гітле..м розв'язали війну. Радянські листівки 39-го року ( пацак і гітлерівець бомблять Лондон ) одне з багатьох підтверджень. Вибачаюсь за оф топ, просто дістали вже адепти рузьге міра.
    Ссылка
    sand
    online
      sand, 22.11.2020 23:37
    +2
    Купап Еапр, 22.11.2020 23:04
    Знову витягнув матч, шикарний турнір від Медведева. Мінусуйте скільки завгодно, "патріоти". Йому на вас всерівно насрать, а ваш патріотизм тільки вашу самооцінку " Підвищить". За те він став кращим, а ви далі смійтесь з неудач Росії..коли у нас і близько такого немає
    У вас, в роиссе, мозгов немае. Не надо прикидываться украинцем... А Медведев молодец.
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 23.11.2020 00:29
    +1
    vvm2068, 23.11.2020 00:26
    Ты недавно оттуда приехал наверное
    Боже упаси. Там такие как ты живут. Вата в голове, дырявые красные трусы, в одной руке красный стяг, в другой портрет Николашки. Тупиковая ветвь человечества
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 23.11.2020 00:23
    +1
    vvm2068, 23.11.2020 00:14
    Вата у тебя в голове
    Тише ватник, не тужься так, в ОРДЛО не любят когда тужатся
    Ссылка
    Cruyff
    online
      Cruyff, 23.11.2020 00:17
    +1
    vvm2068, 23.11.2020 00:14
    Вата у тебя в голове
    Ти точно в курсі, що таке вата?
    Ссылка
    Krestovskiy
      Krestovskiy, 23.11.2020 00:15
    +1
    Roma Ukraine, 22.11.2020 23:07
    ого скільки ватанів в Україні вболівають за ватана, в мене зразу перед очима картинка як сталін підчас 2-ї світової вболіває за німецьких атлетів і каже мишебратья.
    Да я и сам против политической блевотины!Не сдержался, за что извиняюсь перед всеми...
    Надоело читать комменты ТВ полуфабрикатов)
    Ссылка
    Krestovskiy
      Krestovskiy, 23.11.2020 00:13
    +1
    Roma Ukraine, 22.11.2020 23:07
    ого скільки ватанів в Україні вболівають за ватана, в мене зразу перед очима картинка як сталін підчас 2-ї світової вболіває за німецьких атлетів і каже мишебратья.
    в той час ситуація була дуже не однозначна і кожна країна переслідувала свої інтереси, находячись на порозі виживання
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 23.11.2020 00:11
    +1
    Вата, вам на спорт.сру. Что вы тут забыли.
    Ссылка
    Cruyff
    online
      Cruyff, 23.11.2020 00:01
    +1
    fedoroff1973, 22.11.2020 23:56
    Всё? Это был последний пук?) Про теннис не забыл,клоун,или только про флаги?)
    Ти ж сюди прилізло не теніс обговорювати, так нащо писдіти?)
    В самого пуки закінчились?
    Так що з газифікацією амурської області, коли планується?
    Площа 363,7 тис км2
    Ссылка
    Krestovskiy
      Krestovskiy, 22.11.2020 23:59
    +1
    kli4ko_v_o4ko, 22.11.2020 23:03
    умница!! лучший!! к@стрюлеголовые рагули идут накуй!!
    Кличко в очко, вроде хорошо начал, а потом зачем-то чушь написал.. Зачем набрасывать на вентилятор??
    Ссылка
    sand
    online
      sand, 22.11.2020 23:38
    +1
    fedoroff1973, 22.11.2020 23:35
    Иди наебенься самогона в своё село,чёрт смешной
    Пьодороффых развелось... У вас там нет своего тенни.сру?
    Ссылка
    MetalKH
    online
      MetalKH, 22.11.2020 23:06
    +1
    Вроде хлюпик, а реально умеет в теннис играть.
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 23.11.2020 00:33
    0
    fedoroff1973, 23.11.2020 00:25
    Да уймись ты уже,политолог сраный!) Эти твои вбросы- на конечных идиотов малолетних. У кого есть хоть немного оьразования- плюнут тебе в лицо,закрой вы наш местный
    Пойдешь по краткому курсу истории ВКП(б) изучать, долб...еб? Об этом давно сами чехи написали
    Ссылка
    Krestovskiy
      Krestovskiy, 23.11.2020 00:32
    0
    Roma Ukraine, 22.11.2020 23:07
    ого скільки ватанів в Україні вболівають за ватана, в мене зразу перед очима картинка як сталін підчас 2-ї світової вболіває за німецьких атлетів і каже мишебратья.
    Ты весь раскрылся сейчас в своей убогости и невежестве)) Я уже не говорю про образованность) Скатился до личных оскорблений, пользуясь возможностью скрытого интернет общения...
    С тобой мне больше не о чем общаться, варись сам в своем бульоне;)
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности