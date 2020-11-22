Даниил Медведев стал победителем Итогового турнира ATP

Россиянин Даниил Медведев стал победителем мужского Итогового турнира (ATP Finals).
В финале 24-летний Медведев одолел 27-летнего австрийца Доминика Тима.
Итоговый турнир ATP. Финал
Даниил Медведев (Россия, 4) – Доминик Тим (Австрия, 3) – 4:6, 7:6(2), 6:4
Это были пятая встреча теннисистов, россиянин выиграл второй матч. На пути к титул Медведев обыграл первых трех ракеток мира, ранее им были обыграны Новак Джокович (1) и Рафаэль Надаль (2). Ранее такого не делал никто.
Добавим, что за последние шесть лет данные соревнования выигрывали шесть разных теннисистов, пятеро из них – впервые. В прошлом году Тим проиграл в финале греку Стефаносу Циципасу, ведя по сетам.
Медведев дебютировал на ATP Finals в прошлом году, когда проиграл все три матча в группе.
Источник — Sport.ua
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С тобой мне больше не о чем общаться, варись сам в своем бульоне;)
НародноЄ дАстАЯніЄ, про яке народ слухає з телевізора
А в АтвЄт тішІна
НародноЄ дАстАЯніЄ, про яке народ слухає з телевізора
учи историю - какая просоветская чехия, если они поддерживали белое движение и сам союз еле отбился от интервентов, Россия потеряла территории и в 30-х годах страна переживала голодомор??
кто в таких условиях будет "просоветским"? иногда можно думать;)
учи историю - какая просоветская чехия, если они поддерживали белое движение и сам союз еле отбился от интервентов, Россия потеряла территории и в 30-х годах страна переживала голодомор??
кто в таких условиях будет "просоветским"? иногда можно думать;)
А в АтвЄт тішІна
А в АтвЄт тішІна
учи историю - какая просоветская чехия, если они поддерживали белое движение и сам союз еле отбился от интервентов, Россия потеряла территории и в 30-х годах страна переживала голодомор??
кто в таких условиях будет "просоветским"? иногда можно думать;)
Можливо почули не лише мене, але спустили на самий низ.
Тут справа в хайпі і срачу, якого бажає адміністрація, адже це підвищує популярність сайту і пох на те, що це ворог України.
Завтра Усик чи Ломаченко пукнуть навіть щось незначне, це буде на головних новинах
Надоело читать комменты ТВ полуфабрикатов)
А в АтвЄт тішІна
НародноЄ дАстАЯніЄ, про яке народ слухає з телевізора
Мажори мля))))
Ви зараз мрієте про вид на проживання в країнах, яким колись вдалося послати вас на **й і стати успішними, Чехія, Польща, Фінляндія, країни Балтики.
Надоело читать комменты ТВ полуфабрикатов)
В самого пуки закінчились?
Так що з газифікацією амурської області, коли планується?
Площа 363,7 тис км2
С тобой мне больше не о чем общаться, варись сам в своем бульоне;)
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