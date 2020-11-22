Даниил Медведев стал победителем Итогового турнира ATP

Россиянин Даниил Медведев стал победителем мужского Итогового турнира (ATP Finals).



В финале 24-летний Медведев одолел 27-летнего австрийца Доминика Тима.



Итоговый турнир ATP. Финал

Даниил Медведев (Россия, 4) – Доминик Тим (Австрия, 3) – 4:6, 7:6(2), 6:4



Это были пятая встреча теннисистов, россиянин выиграл второй матч. На пути к титул Медведев обыграл первых трех ракеток мира, ранее им были обыграны Новак Джокович (1) и Рафаэль Надаль (2). Ранее такого не делал никто.

Добавим, что за последние шесть лет данные соревнования выигрывали шесть разных теннисистов, пятеро из них – впервые. В прошлом году Тим проиграл в финале греку Стефаносу Циципасу, ведя по сетам.

Медведев дебютировал на ATP Finals в прошлом году, когда проиграл все три матча в группе.