Премьер-министр штата Виктория: «Уверен, что мы проведем Australian Open»

Дэниел Эндрюс сообщил, что для этого делается все необходимое

  • 24.11.2020 11:04
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Премьер-министр штата Виктория: «Уверен, что мы проведем Australian Open»
© Tennis Australia

Премьер-министр штата Виктория Дэниел Эндрюс отметил, что Открытый чемпионат Австралии по теннису будет проведен, однако никакой новой информации (даты старта или решения о переносе на другой месяц) озвучено не было. На данный момент продолжается работа по согласованию условий и организации безопасного проживания участников.
 
«Нам необходимо защитить целостность турнира, удерживая всех (приезжих участников) подальше друг от друга внутри пузыря, а также подальше от местного населения. Мы ревностно охраняем тот факт, что на протяжении 24 дней у нас не было случаев выявления коронавируса. Смотрите, мы прорабатываем эти вопросы. И каких бы договоренностей мы ни достигли, я думаю, они будут гораздо более актуальными и заменят те, которые были озвучены ранее. Мы собираемся проводить этот турнир, и я уверен, что мы это сделаем», – сообщил Эндрюс.
 
Напомним, Открытый чемпионат Австралии запланирован на 20 января - 2 февраля 2021 года.

Ранее сообщалось, что Australian Open не будет отменен, но возможны проблемы с карантином.

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Источник — Большой теннис Украины

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