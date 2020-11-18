Australian Open не будет отменен. Но есть проблемы с карантином

Организаторы Australian Open, а также местные власти уверены, что первый турнир 2021 года состоится по плану и не будет отменен, несмотря на коронавирус.

Однако есть проблема с прибытием спортсменов: Австралия запретила находиться в стране без двухнедельного карантина, и для теннисистов исключений делать пока не собираются.

Возможно, теннисистам придется прилететь в Австралию заранее - еще в середине декабря.

«Мы уверены, что турнир состоится. Вопрос в том, нужно ли теннисистам быть здесь уже в середине декабря? Работаем над этим вопросом», - сказал Даниэл Эндрюс, глава правительства штата Виктория.

Ранее были опасения, что турнир могут отменить, однако Австралии удалось взять коронавирус под контроль - за последние дни диагностируют не больше 5-25 случаев.