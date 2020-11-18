Australian Open не будет отменен. Но есть проблемы с карантином

Организаторы уверены, что турнир состоится

  • 18.11.2020 14:45
  • 126 просмотров
  • 0 комментариев
Australian Open не будет отменен. Но есть проблемы с карантином

Организаторы Australian Open, а также местные власти уверены, что первый турнир 2021 года состоится по плану и не будет отменен, несмотря на коронавирус.

Однако есть проблема с прибытием спортсменов: Австралия запретила находиться в стране без двухнедельного карантина, и для теннисистов исключений делать пока не собираются.

Возможно, теннисистам придется прилететь в Австралию заранее - еще в середине декабря.

«Мы уверены, что турнир состоится. Вопрос в том, нужно ли теннисистам быть здесь уже в середине декабря? Работаем над этим вопросом», - сказал Даниэл Эндрюс, глава правительства штата Виктория.

Ранее были опасения, что турнир могут отменить, однако Австралии удалось взять коронавирус под контроль - за последние дни диагностируют не больше 5-25 случаев.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Reuters

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности