Стало известно расписание первых женских турниров в Австралии

Женская теннисная ассоциация разослала теннисисткам расписание турниров в Австралии, в которое вошли пять игровых недель. Место проведения соревнований пока не указано.
Расписание турниров:
4 января - турнир категории Premier, турнир категории International; турнир ITF W60
11 января - квалификация Australian Open; турнир категории Premier, турнир категории International
18 января - Australian Open
25 января - Australian Open; турнир WTA 125k Series; турнир ITF W60
1 февраля - турнир категории International; турнир ITF W60
Сообщается, что на территорию Австралии будут допущены только те теннисистки, которые попадают в квалификацию или основную сетку Australian Open.
Доподлинно известно, что все турниры пройдут в штате Виктория, столицей которого является Мельбурн. Это означает, что соревнований в Сиднее, Аделаиде, Хобарте и Брисбене не будет.
Источник — Opencourt
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