Стало известно расписание первых женских турниров в Австралии

Женская теннисная ассоциация разослала теннисисткам расписание турниров в Австралии, в которое вошли пять игровых недель. Место проведения соревнований пока не указано.



Расписание турниров:



4 января - турнир категории Premier, турнир категории International; турнир ITF W60

11 января - квалификация Australian Open; турнир категории Premier, турнир категории International

18 января - Australian Open

25 января - Australian Open; турнир WTA 125k Series; турнир ITF W60

1 февраля - турнир категории International; турнир ITF W60



Сообщается, что на территорию Австралии будут допущены только те теннисистки, которые попадают в квалификацию или основную сетку Australian Open.



Доподлинно известно, что все турниры пройдут в штате Виктория, столицей которого является Мельбурн. Это означает, что соревнований в Сиднее, Аделаиде, Хобарте и Брисбене не будет.