Даниил Медведев – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 ноября в Лондоне продолжится мужской Итоговый турнир (ATP Finals).
Во вторник в борьбу вступит группа Токио-1970. Во второй встрече игрового дня сыграют Даниил Медведев (4) и Александр Зверев (5).
Матч начнется в 22:00 по Киеву.
Ранее теннисисты встречались семь раз, немец выиграл пять матчей.
В первом поединке игрового дня Новак Джокович (1) в двух сетах одолел Диего Шварцмана (8).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
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Источник — Sport.ua
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