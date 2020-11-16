Даниил Медведев – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 ноября в Лондоне продолжится мужской Итоговый турнир (ATP Finals).



Во вторник в борьбу вступит группа Токио-1970. Во второй встрече игрового дня сыграют Даниил Медведев (4) и Александр Зверев (5).



Матч начнется в 22:00 по Киеву.



Ранее теннисисты встречались семь раз, немец выиграл пять матчей.



В первом поединке игрового дня Новак Джокович (1) в двух сетах одолел Диего Шварцмана (8).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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