Даниил Медведев – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча группового раунда Финала ATP

  • 16.11.2020 19:13
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Даниил Медведев – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ATP. Даниил Медведев и Александр Зверев

16 ноября в Лондоне продолжится мужской Итоговый турнир (ATP Finals). 
 
Во вторник в борьбу вступит группа Токио-1970. Во второй встрече игрового дня сыграют Даниил Медведев (4) и Александр Зверев (5).
 
Матч начнется в 22:00 по Киеву.
  
Ранее теннисисты встречались семь раз, немец выиграл пять матчей.
 
В первом поединке игрового дня Новак Джокович (1) в двух сетах одолел Диего Шварцмана (8).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

РАСПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

ПРЕДИСЛОВИЕ

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Источник — Sport.ua

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