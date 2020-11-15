Итоговый турнир ATP. Надаль стартовал с уверенной победы

15 ноября в Лондоне стартовал мужской Итоговый турнир (ATP Finals).
Во втором матче группы Лондон-2020 Рафаэль Надаль (2-й номер посева) в двух сетах одолел Андрея Рублева (7).
Итоговый турнир ATP. Раунд-робин 1
Рафаэль Надаль (Испания) – Андрей Рублев (Россия) – 6:3, 6:4
Это был второй очный матч теннисистов, обе победы на счету испанца.
Ранее в этой группе Доминик Тим (3) в трех сетах одолел Стефаноса Циципаса (6).
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Источник — Sport.ua
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