Итоговый турнир ATP. Надаль стартовал с уверенной победы

Испанец в двух сетах обыграл Андрея Рублева из России

  • 15.11.2020 23:35
  • 352 просмотра
  • 1 комментарий
Итоговый турнир ATP. Надаль стартовал с уверенной победы
© ATP. Рафаэль Надаль

15 ноября в Лондоне стартовал мужской Итоговый турнир (ATP Finals). 
 
Во втором матче группы Лондон-2020 Рафаэль Надаль (2-й номер посева) в двух сетах одолел Андрея Рублева (7).
 
Итоговый турнир ATP. Раунд-робин 1
Рафаэль Надаль (Испания) – Андрей Рублев (Россия) – 6:3, 6:4
 
Это был второй очный матч теннисистов, обе победы на счету испанца.
 
Ранее в этой группе Доминик Тим (3) в трех сетах одолел Стефаноса Циципаса (6).

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Мосій Шило
      Мосій Шило, 15.11.2020 23:38
    +1
    Браво,МАСТЕР!
    Ссылка
    Мосій Шило
    online
      Мосій Шило, 15.11.2020 23:38
    +1
    Браво,МАСТЕР!
    Ссылка
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