Итоговый турнир ATP. Надаль стартовал с уверенной победы

15 ноября в Лондоне стартовал мужской Итоговый турнир (ATP Finals).



Во втором матче группы Лондон-2020 Рафаэль Надаль (2-й номер посева) в двух сетах одолел Андрея Рублева (7).



Итоговый турнир ATP. Раунд-робин 1

Рафаэль Надаль (Испания) – Андрей Рублев (Россия) – 6:3, 6:4



Это был второй очный матч теннисистов, обе победы на счету испанца.



Ранее в этой группе Доминик Тим (3) в трех сетах одолел Стефаноса Циципаса (6).

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