Действующий чемпион Итогового турнира ATP проиграл в первом матче

15 ноября в Лондоне стартовал мужской Итоговый турнир (ATP Finals).



В первом матче одиночного разряда Доминик Тим (3) в трех сетах одолел Стефаноса Циципаса (6), который является действующим победителем соревнований.



Итоговый турнир ATP. Раунд-робин 1

Доминик Тим (Австрия) – Стефанос Циципас (Греция) – 7:6(5), 4:6, 6:3



Это была девятая встреча теннисистов, Тим выиграл в шестой раз.



Также в этой группе находятся Рафаэль Надаль (2) и Андрей Рублев (7). Их матч состоится в рамках вечерней сессии.

РАСПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

ПРЕДИСЛОВИЕ