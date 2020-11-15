Действующий чемпион Итогового турнира ATP проиграл в первом матче

15 ноября в Лондоне стартовал мужской Итоговый турнир (ATP Finals).
В первом матче одиночного разряда Доминик Тим (3) в трех сетах одолел Стефаноса Циципаса (6), который является действующим победителем соревнований.
Итоговый турнир ATP. Раунд-робин 1
Доминик Тим (Австрия) – Стефанос Циципас (Греция) – 7:6(5), 4:6, 6:3
Это была девятая встреча теннисистов, Тим выиграл в шестой раз.
Также в этой группе находятся Рафаэль Надаль (2) и Андрей Рублев (7). Их матч состоится в рамках вечерней сессии.
Источник — Sport.ua
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