Рафаэль Надаль – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15 ноября в Лондоне стартует мужской Итоговый турнир (ATP Finals).
Борьба в одиночном разряде начнется матчами группы Лондон-2020. Во второй встрече игрового дня сыграют Рафаэль Надаль (2) и Андрей Рублев (7).
Матч начнется в 22:00 по Киеву.
Ранее теннисисты встречались один раз, победил испанец.
Также в этого группе находится Доминик Тим (3) и Стефанос Циципас (6).
Итоговый турнир ATP. Расписание и результаты матчей
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Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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