Рафаэль Надаль – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча группового раунда Финала ATP

  • 15.11.2020 18:18
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Рафаэль Надаль – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ATP. Андрей Рублев и Рафаэль Надаль

15 ноября в Лондоне стартует мужской Итоговый турнир (ATP Finals). 
 
Борьба в одиночном разряде начнется матчами группы Лондон-2020. Во второй встрече игрового дня сыграют Рафаэль Надаль (2) и Андрей Рублев (7).

Матч начнется в 22:00 по Киеву.
 
Ранее теннисисты встречались один раз, победил испанец.
 
Также в этого группе находится Доминик Тим (3) и Стефанос Циципас (6).

Итоговый турнир ATP. Расписание и результаты матчей

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Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник — Sport.ua

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