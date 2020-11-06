Таблица коэффициентов УЕФА. Рейнджерс и Селтик, остановитесь!

Луганская «Заря» не сумела пополнить еврокубковую копилку Украины

  • 06.11.2020 05:00
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Таблица коэффициентов УЕФА. Рейнджерс и Селтик, остановитесь!
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5 ноября состоялись матчи 3-го тура Лиги Европы, и Sport.ua изучает таблицу коэффициентов УЕФА.

Все три украинских клуба на текущей неделе проиграли (с общей разницей мячей 2–12). Луганская «Заря» в матче против греческого АЕК потерпела третье фиаско (1:4). В текущей еврокампании у украинских клубов осталось 3.600 балла, и это лишь 18-й показатель в сезоне. А вот конкуренты продолжают набирать очки.

Нидерланды обогнали Бельгию и вышли на 8-е место. У Австрии (10-я позиция) выиграли ЛАСК и «Рапид», и про конкуренцию с этой тройкой как минимум на сезон можно забыть.

У Шотландии в строю два гранда. И если «Селтик» проиграл дома пражской «Спарте» (1:4), то «Рейнджерс» едва не нанес поражение португальской «Бенфике», которая чудом спаслась в концовке (3:3). Очки Шотландии делятся на 4, а не на 5, как у других конкурентов.

В борьбе за 11-е место в пятилетнем рейтинге УЕФА Шотландия опережает Украину на 0.475 балла.

Находящаяся на 13-м месте Турция тоже набрала очки в четверг: «Сивасспор» взял верх над «Карабахом» (2:0). Отставание Турции от Украины сократилось уже до призрачных 0.200. Хотя неделю назад было 1.000, но оба турецких клуба свои матчи в мид-уик выиграли.

Напомним, что 11-е место может дать прямую путевку в групповой раунд ЛЧ, если возникнет вакансия, оставленная для победителя предыдущего сезона ЛЧ (за последних 10 лет так происходило 9 раз). Поэтому очень важно вернуться на 11-ю строчку 5-летнего рейтинга.

Борьба за 11–13 места в рейтинге УЕФА

Таблица коэффициентов УЕФА 2021 (влияет на распределение путевок в сезоне 2022/23)

Источник данных: Bert Kassies

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Николай Степанюк, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Penal
    online
      Penal, 06.11.2020 04:47
    +1
    Рейтинги в определенной степени показывают уровень команд страны. Но, в борьбе за рейтинги мы упускаем качество команд, которые приходят в еврокубки.....Может быть пора побороться за уровень наших команд и баллы обязательно придут......
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 06.11.2020 04:47
    +1
    Рейтинги в определенной степени показывают уровень команд страны. Но, в борьбе за рейтинги мы упускаем качество команд, которые приходят в еврокубки.....Может быть пора побороться за уровень наших команд и баллы обязательно придут......
    Ссылка
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