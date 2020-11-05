9-й тур
Днепр-1
0 : 0
Колос К
06.11.2020 19:00   ТВ-трансляция: 

Днепр-1 – Колос. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 9-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 05.11.2020 20:06
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Днепр-1 – Колос. Текстовая трансляция матча
© ФК Колос

В пятницу, 6-го ноября, состоится поединок девятого тура чемпионата Украины, в котором «Днепр-1» будет принимать «Колос». Матч пройдет на стадионе «Днепр-Арена», начало – в 19:00.

В прошлом туре ковалёвцы потерпели неожиданное поражение на своем поле от «Олимпика» (1:2) и прервали свою рекордную беспроигрышную серию, которая составила шесть матчей. «Днепр-1» в восьмом туре также со счетом 1:2 проиграл «Динамо». Оба коллектива только в прошлом сезоне дебютировали в Премьер-лиге, но уже сейчас их дуэль можно назвать принципиальной. Ведь именно днепряне и ковалёвцы встречались в полуфинале плей-офф за Лигу Европы. Тогда «Колос» разгромил соперников со счетом 4:1. В рамках первого этапа предыдущего чемпионата команды обменялись домашними победами. На своем поле днепряне обыграли «Колос» со счетом 2:1, а в Киеве подопечные Руслана Костышина взяли убедительный реванш – 4:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Колос».

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Александр Снитко, Sport.ua

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