В пятницу, 6-го ноября, состоится поединок девятого тура чемпионата Украины, в котором «Днепр-1» будет принимать «Колос». Матч пройдет на стадионе «Днепр-Арена», начало – в 19:00.

В прошлом туре ковалёвцы потерпели неожиданное поражение на своем поле от «Олимпика» (1:2) и прервали свою рекордную беспроигрышную серию, которая составила шесть матчей. «Днепр-1» в восьмом туре также со счетом 1:2 проиграл «Динамо». Оба коллектива только в прошлом сезоне дебютировали в Премьер-лиге, но уже сейчас их дуэль можно назвать принципиальной. Ведь именно днепряне и ковалёвцы встречались в полуфинале плей-офф за Лигу Европы. Тогда «Колос» разгромил соперников со счетом 4:1. В рамках первого этапа предыдущего чемпионата команды обменялись домашними победами. На своем поле днепряне обыграли «Колос» со счетом 2:1, а в Киеве подопечные Руслана Костышина взяли убедительный реванш – 4:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Колос».