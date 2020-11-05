9-й тур
Днепр-1
0 : 0
Колос К
06.11.2020 19:00   ТВ-трансляция: 

Днепр-1 – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Днепряне попытаются взять реванш за досадное поражение в еврокубковом плей-офф

  • 05.11.2020 19:10
  • 503 просмотра
  • 0 комментариев
Днепр-1 – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© СК Днепр-1

В пятницу, 6 ноября, матчем между «Днепром-1» и «Колосом» откроется программа девятого тура украинской Премьер-лиги. Принципиальные соперники встретятся на стадионе «Днепр-Арена». Днепряне попытаются взять реванш за досадное поражение от ковалевцев в прошлом сезоне, которая стоило им места в еврокубках. Напомним, что тогда на стадии плей-офф команда Костышина обыграла «Днепр-1» со счетом 4:1. В нынешнем чемпионате удачнее выступает команда из Киевской области, сейчас она находится на шестой строчке, имея в своем активе 12 очков. На 4 зачетных пункта от них отстают днепряне, которые находятся на десятой строчке.

В прошлом туре команда Йовичевича сдавала экзамен лидеру чемпионата, киевскому «Динамо». Днепряне удачно начали поединок и уже в дебюте Назаренко забил невероятный гол в ворота Нещерета. Однако более опытные киевляне сумели отыграться и повести в счете еще в первом тайме. Во втором тайме команда Мирчи Луческу сохранила победный счет (2:1), и закрепилась на первой строчке турнирной таблицы. И все же днепряне из этого поединка вынесли больше позитива, чем негатива.

Невооруженным глазом видно, что команда находится на верном пути, постепенно выходя из пике, куда попала на старте чемпионата. В матче с «Колосом» тренерский штаб сможет рассчитывать на Сергея Булецу и Владислава Дубинчака, они пропускали предыдущую игру согласно договоренности с киевлянами. Однако кадровых потерь днепряне накануне игры с ковалевцами не сумели избежать. Из-за перебора желтых карточек не помощник «Днепру-1» Даниил Игнатенко, также продолжает находиться в клубном лазарете бразилец Дуглас. Однако, несмотря на качественную комплектацию, эти потери не являются определяющими.

Как и днепряне, ковалевцы в прошлом туре тоже потерпели поражение (1:2). До поединка с донецким «Олимпиком» команда Руслана Костышина не проигрывала в чемпионате шесть матчей подряд. Беспроигрышная серия длилась с 12 сентября. За это время ковалевцы одержали три победы, а три поединка завершили вничью. Первое поражение «Колоса» на родном стадионе не позволило им закрепиться в лидирующей группе турнирной таблицы. Для исправления положения ковалевцам необходимо побеждать в ближайшем поединке.

В текущем чемпионате команда Руслана Костышина сыграла три матча на выезде: проиграла в первом туре «Шахтеру» (1:3), обыграла во Львове «Рух» (2:1), а также поделила очки с амбициозной «Зарей» (1:1). Как видно по статистике выездных поединков «Колоса», игроки клуба из Коваливки ни разу не покидали поле без забитого мяча, но и сохранить ворота «сухими» им не удавалось.

В соперничестве двух команд примерно равных по классу трудно отдать кому-то предпочтение, особенно когда перед ними стоят идентичные задачи на сезон. И все же больше дополнительных рычагов в предстоящем поединке имеют хозяева поля, которые мотивированы доказать, что поражение от «Колоса» в плей-офф было случайностью, и с ними нужно считаться.

Ориентировочные составы:

«Днепр-1»: Сарнавский – Дубинчак, Логинов, Адамюк, Лукас Тейлор, Батагов, Пихаленок, Когут, Назаренко, Булеца, Довбик.

«Колос»: Кучерук – Емец, Черноморец, Гавриш, Кравченко, Задоя, Смирный, Ориховский, Морозко, Антюх, Лысенко.

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

6 ноября, пятница

«Днепр-1» – «Колос»
Днепр. Стадион «Днепр-Арена». 19:00
ТВ-трансляция на телеканале «Униан»
ДНЕПР-1 — КОЛОС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)
Прогноз Sport.ua — 2:1
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Денис Шаховец, Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности