В пятницу, 6 ноября, матчем между «Днепром-1» и «Колосом» откроется программа девятого тура украинской Премьер-лиги. Принципиальные соперники встретятся на стадионе «Днепр-Арена». Днепряне попытаются взять реванш за досадное поражение от ковалевцев в прошлом сезоне, которая стоило им места в еврокубках. Напомним, что тогда на стадии плей-офф команда Костышина обыграла «Днепр-1» со счетом 4:1. В нынешнем чемпионате удачнее выступает команда из Киевской области, сейчас она находится на шестой строчке, имея в своем активе 12 очков. На 4 зачетных пункта от них отстают днепряне, которые находятся на десятой строчке.

В прошлом туре команда Йовичевича сдавала экзамен лидеру чемпионата, киевскому «Динамо». Днепряне удачно начали поединок и уже в дебюте Назаренко забил невероятный гол в ворота Нещерета. Однако более опытные киевляне сумели отыграться и повести в счете еще в первом тайме. Во втором тайме команда Мирчи Луческу сохранила победный счет (2:1), и закрепилась на первой строчке турнирной таблицы. И все же днепряне из этого поединка вынесли больше позитива, чем негатива.

Невооруженным глазом видно, что команда находится на верном пути, постепенно выходя из пике, куда попала на старте чемпионата. В матче с «Колосом» тренерский штаб сможет рассчитывать на Сергея Булецу и Владислава Дубинчака, они пропускали предыдущую игру согласно договоренности с киевлянами. Однако кадровых потерь днепряне накануне игры с ковалевцами не сумели избежать. Из-за перебора желтых карточек не помощник «Днепру-1» Даниил Игнатенко, также продолжает находиться в клубном лазарете бразилец Дуглас. Однако, несмотря на качественную комплектацию, эти потери не являются определяющими.

Как и днепряне, ковалевцы в прошлом туре тоже потерпели поражение (1:2). До поединка с донецким «Олимпиком» команда Руслана Костышина не проигрывала в чемпионате шесть матчей подряд. Беспроигрышная серия длилась с 12 сентября. За это время ковалевцы одержали три победы, а три поединка завершили вничью. Первое поражение «Колоса» на родном стадионе не позволило им закрепиться в лидирующей группе турнирной таблицы. Для исправления положения ковалевцам необходимо побеждать в ближайшем поединке.

В текущем чемпионате команда Руслана Костышина сыграла три матча на выезде: проиграла в первом туре «Шахтеру» (1:3), обыграла во Львове «Рух» (2:1), а также поделила очки с амбициозной «Зарей» (1:1). Как видно по статистике выездных поединков «Колоса», игроки клуба из Коваливки ни разу не покидали поле без забитого мяча, но и сохранить ворота «сухими» им не удавалось.

В соперничестве двух команд примерно равных по классу трудно отдать кому-то предпочтение, особенно когда перед ними стоят идентичные задачи на сезон. И все же больше дополнительных рычагов в предстоящем поединке имеют хозяева поля, которые мотивированы доказать, что поражение от «Колоса» в плей-офф было случайностью, и с ними нужно считаться.

Ориентировочные составы:

«Днепр-1»: Сарнавский – Дубинчак, Логинов, Адамюк, Лукас Тейлор, Батагов, Пихаленок, Когут, Назаренко, Булеца, Довбик.

«Колос»: Кучерук – Емец, Черноморец, Гавриш, Кравченко, Задоя, Смирный, Ориховский, Морозко, Антюх, Лысенко.

6 ноября, пятница