Интереснейшее противостояние в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы ожидает болельщиков футбола. «Рома» на родном стадионе «Олимпико» примет «ЧФР Клуж», с которым у «волков» есть небольшая общая история, которая говорит о том, что у румынского коллектива есть все шансы на то, чтобы увести из столицы Италии хотя бы одно очко.

«Рома»

В нынешнем сезоне подопечные Пауло Фонсеки демонстрируют неплохую игру, хотя если смотреть исключительно на турнирную таблицу, то может сложиться впечатление, что у «римлян» не все хорошо в этом плане. Однако тут следует обратить внимание на календарь, коллектив из столицы за семь матчей внутреннего чемпионата уже успел сыграть против «Милана», «Ювентуса» и «Фиорнетины», причем в противостояниях с такими именитыми соперниками «Рома» набрала пять очков. Единственной осечкой можно считать поражение от «Вероны» в первом туре.

Что касается Лиги Европы, тот тут у «волков» все неплохо, но и хорошим результатом это не назовешь. Виной всему прошлый матч против софийского «ЦСКА», в котором Фонсека решил выпустить не самый оптимальный состав, так как была важная игра в Серии А. Итогом такого хода стала нулевая ничья, которую не смогли конвертировать в победу даже вышедшие с замены футболисты основы.

«ЧФР Клуж»

Подопечные Дана Петреску неплохо стартовали в нынешнем сезоне, команда за четырнадцать матчей нынешнего сезона во всех турнирах проиграла всего лишь две встречи. Однако «железнодорожники» часто играют вничью с командами, которые слабее их по классу, из-за чего отстали от лидирующей позиции в чемпионате Румынии на шесть очков. В рамках Лиги Европы у «бело-бордовых» дела идут несколько лучше, коллектив располагается на первом месте в квартете А и имеет в активе четыре очка, опережая «Рому» по дополнительным показателям.

В первом туре группового этапа «ЧФР Клуж» на выезде смог всухую одолеть софийский «ЦСКА» с результатом 0:2. Вторая встреча была против «Янг Бойз», швейцарцы оказались не по зубам подопечным Петреску и «железнодорожники» на домашней арене смогли добыть лишь ничью со счетом 1:1.

Личные встречи команд

Команды четыре раза играли между собой, «волки» смогли выиграть два противостояния, один раз римляне проиграли и еще однажды коллективы завершили матч с равным счетом на табло. Несмотря на разницу в классе, итальянцы ни разу не смогли разгромить своих оппонентов.

Предполагаемые составы команд

«Рома»: Лопез, Фасио, Ибаньез, Кимбула, Перес, Виллар, Кристанте, Спинаццола, Родригес, Мхитарян, Джеко.

«ЧФР Клуж»: Бэлгрэдян, Шушич, Буркэ, Манеа, Камора, Хобан, Джокович Рондон, Александру, Дяк, Дебельюх.

Прогноз на противостояние

Учитывая то, что в прошлых четырех встречах между этими командами обе команды не уходили с поля без забитого мяча, то именно ставка – обе команды забьют, будет приоритетной по нашему мнению. Данная позиция оценивается букмекерской конторой FavBet котировкой 2.10.



5 ноября, четверг