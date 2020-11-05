Рома
0 : 0
ЧФР Клуж
05.11.2020 19:55   ТВ-трансляция: 

Рома - ЧФР Клуж. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Продлит ли Клуж свою непобедимую серию в Лиге Европы

  • 05.11.2020 13:32
  • 75 просмотров
  • 0 комментариев
Рома - ЧФР Клуж. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
© ФК Рома

Интереснейшее противостояние в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы ожидает болельщиков футбола. «Рома» на родном стадионе «Олимпико» примет «ЧФР Клуж», с которым у «волков» есть небольшая общая история, которая говорит о том, что у румынского коллектива есть все шансы на то, чтобы увести из столицы Италии хотя бы одно очко.

«Рома»

В нынешнем сезоне подопечные Пауло Фонсеки демонстрируют неплохую игру, хотя если смотреть исключительно на турнирную таблицу, то может сложиться впечатление, что у «римлян» не все хорошо в этом плане. Однако тут следует обратить внимание на календарь, коллектив из столицы за семь матчей внутреннего чемпионата уже успел сыграть против «Милана», «Ювентуса» и «Фиорнетины», причем в противостояниях с такими именитыми соперниками «Рома» набрала пять очков. Единственной осечкой можно считать поражение от «Вероны» в первом туре.

Что касается Лиги Европы, тот тут у «волков» все неплохо, но и хорошим результатом это не назовешь. Виной всему прошлый матч против софийского «ЦСКА», в котором Фонсека решил выпустить не самый оптимальный состав, так как была важная игра в Серии А. Итогом такого хода стала нулевая ничья, которую не смогли конвертировать в победу даже вышедшие с замены футболисты основы.

«ЧФР Клуж»

Подопечные Дана Петреску неплохо стартовали в нынешнем сезоне, команда за четырнадцать матчей нынешнего сезона во всех турнирах проиграла всего лишь две встречи. Однако «железнодорожники» часто играют вничью с командами, которые слабее их по классу, из-за чего отстали от лидирующей позиции в чемпионате Румынии на шесть очков. В рамках Лиги Европы у «бело-бордовых» дела идут несколько лучше, коллектив располагается на первом месте в квартете А и имеет в активе четыре очка, опережая «Рому» по дополнительным показателям.

В первом туре группового этапа «ЧФР Клуж» на выезде смог всухую одолеть софийский «ЦСКА» с результатом 0:2. Вторая встреча была против «Янг Бойз», швейцарцы оказались не по зубам подопечным Петреску и «железнодорожники» на домашней арене смогли добыть лишь ничью со счетом 1:1.

Личные встречи команд

Команды четыре раза играли между собой, «волки» смогли выиграть два противостояния, один раз римляне проиграли и еще однажды коллективы завершили матч с равным счетом на табло. Несмотря на разницу в классе, итальянцы ни разу не смогли разгромить своих оппонентов.

Предполагаемые составы команд

«Рома»: Лопез, Фасио, Ибаньез, Кимбула, Перес, Виллар, Кристанте, Спинаццола, Родригес, Мхитарян, Джеко.

«ЧФР Клуж»: Бэлгрэдян, Шушич, Буркэ, Манеа, Камора, Хобан, Джокович Рондон, Александру, Дяк, Дебельюх.

Прогноз на противостояние

Учитывая то, что в прошлых четырех встречах между этими командами обе команды не уходили с поля без забитого мяча, то именно ставка – обе команды забьют, будет приоритетной по нашему мнению. Данная позиция оценивается букмекерской конторой FavBet котировкой 2.10.
 

 

5 ноября, четверг

«Рома» - «ЧФР Клуж»
Клуж-Напока. «Константин Рэдулеску». Начало - 19:55
Прямая трансляция на Megogo
Прогноз Sport.ua — 2:1
Сделать ставку

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Андрей Лямзин, Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности