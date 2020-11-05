Лига Европы. Рома разгромила Клуж

Сегодня «Рома» в третьем туре Лиги Европы дома разгромила румынский «Клуж» со счетом 5:0. Дублем отметился арендованный у «Реала» форвард Борха Майораль, для которого это первые голы за римский клуб.

«Рома» - «Клуж» - 5:0

Голы: Мхитарян 2, Ибаньес 24, Майораль 34, 84, Педро 89

«Рома» – Лопес, Бруно Перес, Кумбула, Фасио, Спинаццола (Жезус, 46), Мхитарян (Пеллегрини, 46), Кристанте (Миланезе, 74), Вильяр, Верету (Педро, 46), Рожер (Смоллинг, 61), Майораль.

«Клуж» – Бэлгрэдян, Камора, Чоботарю, Маня, Сушич (Латовлевич, 78), Хобан, Джокович, Дяк (Перейра, 46), Иту (Пэун, 46), Дебелюх (Кырнац, 67), Рондон (Йока, 90).

Предупреждения: Хобан (59), Кырнац (80).

Благодаря этой победе «Рома» набрала 7 очков и единолично возглавила Группу А.