Рома
5 : 0
ЧФР Клуж
05.11.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Лига Европы. Рома разгромила Клуж

Дублем отметился Борха Майораль

  • 05.11.2020 21:48
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Лига Европы. Рома разгромила Клуж
© twitter.com/ASRomaEN

Сегодня «Рома» в третьем туре Лиги Европы дома разгромила румынский «Клуж» со счетом 5:0. Дублем отметился арендованный у «Реала» форвард Борха Майораль, для которого это первые голы за римский клуб.

«Рома» - «Клуж» - 5:0
Голы: Мхитарян 2, Ибаньес 24, Майораль 34, 84, Педро 89

«Рома» – Лопес, Бруно Перес, Кумбула, Фасио, Спинаццола (Жезус, 46), Мхитарян (Пеллегрини, 46), Кристанте (Миланезе, 74), Вильяр, Верету (Педро, 46), Рожер (Смоллинг, 61), Майораль.

«Клуж» – Бэлгрэдян, Камора, Чоботарю, Маня, Сушич (Латовлевич, 78), Хобан, Джокович, Дяк (Перейра, 46), Иту (Пэун, 46), Дебелюх (Кырнац, 67), Рондон (Йока, 90).

Предупреждения: Хобан (59), Кырнац (80).

Благодаря этой победе «Рома» набрала 7 очков и единолично возглавила Группу А.

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Источник — Sport.ua

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