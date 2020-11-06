В поединке группового этапа Лиги Европы римская «Рома» дома разгромила «Клуж» со счетом 5:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Рома» — ЧФР «Клуж» — 5:0
Голы: Мхитарян, 1, Ибаньес, 24, Майораль, 34, 84, Родригес, 89
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Источник — Футбол 1/2/3
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