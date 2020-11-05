Нещерет стал самым молодым голкипером наших клубов в основном турнире ЛЧ

В матче с «Барселоной» (1:2) состоялся еврокубковый дебют юного голкипера «Динамо» Руслана Нещерета. Он стал самым молодым вратарем украинских клубов в основном турнире Лиги чемпионов - 18 лет 287 дней. Прежнее достижение, установленное двумя неделями ранее стражем ворот «Шахтера» Анатолием Трубиным, Руслан превзошел на 159 дней.
ВИДЕО. Феноменальный сэйв Нещерета после штрафного от Месси
Если же говорить о еврокубках в общем, то в более юном возрасте, чем Нещерет, сыграли на международной арене только два наших голкипера - Максим Коваль и Андрей Лунин.
Вот это дебют! Вратарь Динамо Нещерет сделал 12 сэйвов и получил топ-балл
Самые ранние дебюты вратарей украинских клубов в еврокубках
|
Возраст
|
Вратарь
|
Клуб
|
Дебют
|
Соперник
|
Счет
|
17 лет 251 день
|
Максим КОВАЛЬ
|
Динамо
|
17.08.2010
|
Аякс (д)
|
1:1
|
18 лет 220 дней
|
Андрей ЛУНИН
|
Заря
|
14.09.2017
|
Эстерсунд (д)
|
0:2
|
18 лет 287 дней
|
Руслан НЕЩЕРЕТ
|
Динамо
|
04.11.2020
|
Барселона (г)
|
1:2
|
19 лет 81 день
|
Анатолий ТРУБИН
|
Шахтер
|
21.10.2020
|
Реал (г)
|
3:2
|
19 лет 114 дней
|
Александр РЫБКА
|
Динамо
|
02.08.2006
|
Металургс (д)
|
4:0
|
19 лет 220 дней
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Динамо
|
10.08.1994
|
Силькеборг (г)
|
0:0
|
19 лет 348 дней
|
Богдан ШУСТ
|
Шахтер
|
15.02.2006
|
Лилль (г)
|
2:3
|
20 лет 238 дней
|
Сергей ПРАВКИН
|
Кривбасс
|
14.09.2000
|
Нант (д)
|
0:1
|
20 лет 341 день
|
Сергей ДОЛГАНСКИЙ
|
Черноморец
|
22.08.1995
|
Хибернианс (д)
|
2:0
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.