Нещерет стал самым молодым голкипером наших клубов в основном турнире ЛЧ

В матче с «Барселоной» (1:2) состоялся еврокубковый дебют юного голкипера «Динамо» Руслана Нещерета. Он стал самым молодым вратарем украинских клубов в основном турнире Лиги чемпионов - 18 лет 287 дней. Прежнее достижение, установленное двумя неделями ранее стражем ворот «Шахтера» Анатолием Трубиным, Руслан превзошел на 159 дней.

ВИДЕО. Феноменальный сэйв Нещерета после штрафного от Месси

Если же говорить о еврокубках в общем, то в более юном возрасте, чем Нещерет, сыграли на международной арене только два наших голкипера - Максим Коваль и Андрей Лунин.

Вот это дебют! Вратарь Динамо Нещерет сделал 12 сэйвов и получил топ-балл

Самые ранние дебюты вратарей украинских клубов в еврокубках