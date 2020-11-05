Нещерет стал самым молодым голкипером наших клубов в основном турнире ЛЧ

18-летний голкипер «Динамо» побил недавний рекорд Анатолия Трубина

  • 05.11.2020 11:41
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Нещерет стал самым молодым голкипером наших клубов в основном турнире ЛЧ
© Твиттер Барселоны. Руслан Нещерет

В матче с «Барселоной» (1:2) состоялся еврокубковый дебют юного голкипера «Динамо» Руслана Нещерета. Он стал самым молодым вратарем украинских клубов в основном турнире Лиги чемпионов - 18 лет 287 дней. Прежнее достижение, установленное двумя неделями ранее стражем ворот «Шахтера» Анатолием Трубиным, Руслан превзошел на 159 дней.

ВИДЕО. Феноменальный сэйв Нещерета после штрафного от Месси

Если же говорить о еврокубках в общем, то в более юном возрасте, чем Нещерет, сыграли на международной арене только два наших голкипера - Максим Коваль и Андрей Лунин.

Вот это дебют! Вратарь Динамо Нещерет сделал 12 сэйвов и получил топ-балл

Самые ранние дебюты вратарей украинских клубов в еврокубках

Возраст

Вратарь

Клуб

Дебют

Соперник

Счет

17 лет 251 день

Максим КОВАЛЬ

Динамо

17.08.2010

Аякс (д)

1:1

18 лет 220 дней

Андрей ЛУНИН

Заря

14.09.2017

Эстерсунд (д)

0:2

18 лет 287 дней

Руслан НЕЩЕРЕТ

Динамо

04.11.2020

Барселона (г)

1:2

19 лет 81 день

Анатолий ТРУБИН

Шахтер

21.10.2020

Реал (г)

3:2

19 лет 114 дней

Александр РЫБКА

Динамо

02.08.2006

Металургс (д)

4:0

19 лет 220 дней

Александр ШОВКОВСКИЙ

Динамо

10.08.1994

Силькеборг (г)

0:0

19 лет 348 дней

Богдан ШУСТ

Шахтер

15.02.2006

Лилль (г)

2:3

20 лет 238 дней

Сергей ПРАВКИН

Кривбасс

14.09.2000

Нант (д)

0:1

20 лет 341 день

Сергей ДОЛГАНСКИЙ

Черноморец

22.08.1995

Хибернианс (д)

2:0

 

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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