4 ноября в матче 3-го тура Лиги чемпионов «Барселона» обыграла «Динамо» (2:1).
Отлично проявил себя в матче 18-летний голкипер киевлян Руслан Нещерет.
ВИДЕО: Феноменальный сэйв Нещерета после штрафного от Месси, 58 мин.
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Источник — Футбол 1/2/3
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Лео ідеально пробив
Лео ідеально пробив
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