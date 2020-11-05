ВИДЕО. Феноменальный сэйв Нещерета после штрафного от Месси

Отлично проявил себя 18-летний голкипер киевлян в игре против «Барселоны»

  • 05.11.2020 01:01
  • 1188 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Феноменальный сэйв Нещерета после штрафного от Месси
© Twitter

4 ноября в матче 3-го тура Лиги чемпионов «Барселона» обыграла «Динамо» (2:1).

Отлично проявил себя в матче 18-летний голкипер киевлян Руслан Нещерет.

ВИДЕО: Феноменальный сэйв Нещерета после штрафного от Месси, 58 мин.

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Источник — Футбол 1/2/3

(9 голосов)

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Комментарии
    S t e p a n
    online
      S t e p a n , 05.11.2020 01:31
    +1
    А ведь если бы не коронавирус, то Бущан и Нещерет возможно бы и не получили шанс проявить себя...
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 05.11.2020 01:28
    +1
    Просто не розумію як він таке витягнув
    Лео ідеально пробив
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
    online
      Юрий Тютюшев, 05.11.2020 01:01
    +4
    Алисон не вытащил) Руслан затащил)))))
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
    online
      Юрий Тютюшев, 05.11.2020 01:01
    +4
    Алисон не вытащил) Руслан затащил)))))
    Ссылка
    S t e p a n
    online
      S t e p a n , 05.11.2020 01:31
    +1
    А ведь если бы не коронавирус, то Бущан и Нещерет возможно бы и не получили шанс проявить себя...
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 05.11.2020 01:28
    +1
    Просто не розумію як він таке витягнув
    Лео ідеально пробив
    Ссылка
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