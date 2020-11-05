Оценки матча Барселона – Динамо. Бенефис вратарей: Нещерет очень крут!

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 3-го тура Лиги чемпионов «Барселона» – «Динамо» (2:1).

Лучшими игроками матча стали вратари команд Марк-Андре Тер Штеген и Руслан Нещерет, получившие оценки 8.5.

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.

Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.

Оценки Sport.ua за матч «Барселона» – «Динамо» – 2:1:

Замены «Барселоны»: Серхи Роберто – 5,5; Усман Дембеле – 5,5; Клеман Лангле – 5,5; Франсиску Тринкан – 6,0; Карлес Аленья – б/о.

Замены «Динамо»: Карлос Де Пена – 5,5; Беньямин Вербич – 6,0; Богдан Леднев – б/о.