Оценки матча Барселона – Динамо. Бенефис вратарей: Нещерет очень крут!

Марк-Андре Тер Штеген и Руслан Нещерет заработали оценки 8.5

  • 05.11.2020 00:39
  • 1530 просмотров
  • 6 комментариев
Оценки матча Барселона – Динамо. Бенефис вратарей: Нещерет очень крут!
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Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 3-го тура Лиги чемпионов «Барселона» – «Динамо» (2:1).

Лучшими игроками матча стали вратари команд Марк-Андре Тер Штеген и Руслан Нещерет, получившие оценки 8.5.

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.

Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.

Оценки Sport.ua за матч «Барселона» – «Динамо» – 2:1:

  

Замены «Барселоны»: Серхи Роберто – 5,5; Усман Дембеле – 5,5; Клеман Лангле – 5,5; Франсиску Тринкан – 6,0; Карлес Аленья – б/о.

Замены «Динамо»: Карлос Де Пена – 5,5; Беньямин Вербич – 6,0; Богдан Леднев – б/о.

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Артур Смайл
    online
      Артур Смайл, 05.11.2020 01:53
    +1
    У нас прям сезон открытия вратарей
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 05.11.2020 01:51
    +1
    Коли Антуашка у старті, Барса грає вдесятьох
    Ссылка
    bolelschik
      bolelschik, 05.11.2020 01:40
    +1
    Гризману завысили
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 05.11.2020 01:26
    +2
    Грізман це просто ор
    Дико ржу з нього десь із того моменту, як тільки він перейшов у Барсу
    Бєсєдін за Барсу краще виступав би
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 05.11.2020 01:06
    +6
    Нещерет понравился даже больше, чем Бущан. Супер если наконец нормальная позиция да еще и здоровая конкуренция.
    Ссылка
    КуцТВ
    online
      КуцТВ, 05.11.2020 00:56
    +5
    На whoscored Нещерету 9.1 поставили, лучшая оценка матча. А у Тер Штегена 7.9
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 05.11.2020 01:06
    +6
    Нещерет понравился даже больше, чем Бущан. Супер если наконец нормальная позиция да еще и здоровая конкуренция.
    Ссылка
    КуцТВ
    online
      КуцТВ, 05.11.2020 00:56
    +5
    На whoscored Нещерету 9.1 поставили, лучшая оценка матча. А у Тер Штегена 7.9
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 05.11.2020 01:26
    +2
    Грізман це просто ор
    Дико ржу з нього десь із того моменту, як тільки він перейшов у Барсу
    Бєсєдін за Барсу краще виступав би
    Ссылка
    Артур Смайл
    online
      Артур Смайл, 05.11.2020 01:53
    +1
    У нас прям сезон открытия вратарей
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 05.11.2020 01:51
    +1
    Коли Антуашка у старті, Барса грає вдесятьох
    Ссылка
    bolelschik
      bolelschik, 05.11.2020 01:40
    +1
    Гризману завысили
    Ссылка
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