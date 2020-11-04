В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов фаворит группы F отправится в гости к аутсайдеру, который проиграл пять из последних шести матчей в рамках самого престижного европейского турнира и изо всех сил старается прервать череду неудач.

«Зенит»

Подопечные Сергея Семака попали в более сложную группу, чем в прошлом году, однако и здесь у клуба из Санкт-Петербурга есть все шансы на проход в следующий раунд. Правда, сами «сине-бело-голубые» совершенно не впечатляют своей игрой на футбольном поле. Напомним, что на данный момент коллектив располагается на последнем месте в турнирной таблице группы F, при этом, не имея в активе ни единого очка, более того, за две встречи россияне забили всего лишь один гол. Тот единственный мяч отправился в ворота Брюгге в первом туре, причем в качестве автогола, тогда на «Газпром Арене» подопечные Сергея Семака старались удержаться за ничью, но пропустили на третьей компенсированной минуте и потерпели поражение.

В прошлом туре «Зенит» сражался против «Боруссии» из Дортмунда. В данном случае изначально было понятно, что шансов у «сине-бело-голубых» практически нет. По игре «шмели» без проблем смогли одолеть противников, а россияне не нанесли ни единого удара в створ, тогда как «желто-черные» дважды поразили ворота гостей и выиграли с результатом 2:0.

«Лацио»

Если в прошлом сезоне «орлы» демонстрировали успешную игру в Серии А, а в еврокубках их дела совсем не клеились, то в нынешнем все совершенно наоборот. «Бело-голубые» в первом матче группового этапа Лиги чемпионов смогли довольно неожиданно переиграть дортмундскую «Боруссию» с результатом 3:1, кстати, в том матче блистал Чиро Иммобиле, который забил гол и отдал голевую передачу, но итальянский форвард. не сможет выйти на поле в грядущей встрече с питерцами, что существенно ослабит атакующие возможности «орлов».

В прошлом туре подопечные Симоне Инзаги в рамках Лиги чемпионов сражались против Брюгге. Бельгийцы перед этим успешно смогли справиться с «Зенитом», а потому подходили к противостоянию с уверенностью в своих силах, что и помогло им не отходить от привычной модели игры и даже больше владеть мячом, однако «Лацио» смог завершить встречу с ничейным результатом и первым местом в группе. Выше мы указали на то, что в грядущем матче не будет Иммобиле, но еще двумя сверхсущественными потерями можно назвать полузащитников Лукаса Лейву и Луиса Альберто, а также основного голкипера Тома Стракошу, которые не помогут «орлам».

Личные встречи команд

Команды впервые в истории сойдутся в очном противостоянии.

Предполагаемые составы команд

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ловрен, Ракитский, Жирков, Барриос, Ерохин, Кузяев, Дриусси, Мостовой, Дзюба.

«Лацио»: Рейна, Патрик, Худт, Ачерби, Марушич, Перейра, Пароло, Милинкович-Савич, Фарес, Корреа, Кайседо.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Лацио» сможет увести из Питера хотя бы один пункт, однако само сражение будет непростым из-за отсутствия нескольких игроков основного состава. Наша ставка – Х2 с коэффициентом 1.53 по линии FavBet.

4 ноября, среда