Зенит
1 : 1
Лацио
04.11.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Зенит – Лацио – 1:1. VAR решил исход. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Лиги чемпионов

  • 04.11.2020 22:31
  • 2682 просмотра
  • 1 комментарий
Зенит – Лацио – 1:1. VAR решил исход. Видео голов и обзор матча
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В матче 3-го тура Лиги чемпионов питерский «Зенит» и итальянский «Лацио» сыграли вничью (1:1). Весь матч за российскую команду отыграл украинец Ярослав Ракицкий.

Хозяева поля чуть не вырвали победу на 90+3 минуте, но VAR отменил взятие ворот гостей. Забил Мостовой, но судья зафиксировал офсайд у Дзюбы, отдавшего пас.

Смотрите видео голов и обзор матча  «Зенит» (Россия) – «Лацио» (Италия) – 1:1.

ГОЛ! 1:0. Ерохин, 32 мин.

Видеообзор первого тайма.

ГОЛ! 1:1. Кайседо, 82 мин.

Видеообзор второго тайма.

События матча
82' ГОЛ ! Мяч забил Фелипе Кайседо (Лацио).
32' ГОЛ ! Мяч забил Александр Ерохин (Зенит).
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Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

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Комментарии
    pike1
      pike1, 04.11.2020 23:57
    0
    Судя хоч і відмінив, але судив дуже погано, явно газу йому пару балонів відступали за це)
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    pike1
    online
      pike1, 04.11.2020 23:57
    0
    Судя хоч і відмінив, але судив дуже погано, явно газу йому пару балонів відступали за це)
    Ссылка
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