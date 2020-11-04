Зенит – Лацио – 1:1. VAR решил исход. Видео голов и обзор матча

В матче 3-го тура Лиги чемпионов питерский «Зенит» и итальянский «Лацио» сыграли вничью (1:1). Весь матч за российскую команду отыграл украинец Ярослав Ракицкий.
Хозяева поля чуть не вырвали победу на 90+3 минуте, но VAR отменил взятие ворот гостей. Забил Мостовой, но судья зафиксировал офсайд у Дзюбы, отдавшего пас.
Смотрите видео голов и обзор матча «Зенит» (Россия) – «Лацио» (Италия) – 1:1.
ГОЛ! 1:0. Ерохин, 32 мин.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 1:1. Кайседо, 82 мин.
Видеообзор второго тайма.
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Фелипе Кайседо (Лацио).
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Ерохин (Зенит).
Источник — Футбол 1/2/3
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