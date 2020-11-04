Зенит – Лацио – 1:1. VAR решил исход. Видео голов и обзор матча

В матче 3-го тура Лиги чемпионов питерский «Зенит» и итальянский «Лацио» сыграли вничью (1:1). Весь матч за российскую команду отыграл украинец Ярослав Ракицкий.

Хозяева поля чуть не вырвали победу на 90+3 минуте, но VAR отменил взятие ворот гостей. Забил Мостовой, но судья зафиксировал офсайд у Дзюбы, отдавшего пас.

Смотрите видео голов и обзор матча «Зенит» (Россия) – «Лацио» (Италия) – 1:1.

ГОЛ! 1:0. Ерохин, 32 мин.

Видеообзор первого тайма.

ГОЛ! 1:1. Кайседо, 82 мин.

Видеообзор второго тайма.