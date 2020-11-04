VAR не дал победить. Зенит с Ракицким чуть не вырвал победу у Лацио

4 ноября проходят матчи 3-го тура Лиги чемпионов.
Питерский «Зенит» и итальянский «Лацио» сыграли вничью (1:1). Весь матч за российскую команду отыграл украинец Ярослав Ракицкий.
Хозяева поля чуть не вырвали победу на 90+3 минуте, но VAR отменил взятие ворот гостей. Забил Мостовой, но судья зафиксировал офсайд у Дзюбы, отдавшего пас.
Лига чемпионов
3-й тур. Группа F
«Зенит» (Россия) – «Лацио» (Италия) – 1:1
Голы: Ерохин, 32 – Кайседо, 82.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ловрен, Ракицкий, Жирков (Круговой, 79), Барриос, Дуглас Сантос, Оздоев (Сутормин, 90+1), Кузяев (Вендел, 90+1), Дзюба, Ерохин (Мостовой, 61).
«Лацио»: Рейна, Марушич, Ачерби, Худт, Габаррон, Милинкович-Савич, Акпа-Акпро, Пароло (Катальди, 52), Фарес (Перейра, 59), Муричи (Кайседо, 59), Корреа (Луис Фелипе, 85).
Предупреждения: Акпа-Акпро, 4. Кузяев, 7. Милинкович-Савич, 59. Кайседо, 78. Барриос, 78. Ловрен, 85. Рейна, 86. Круговой, 86.
Судьи: Диаш. Суареш, Тавареш (все – Португалия).
Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».
Турнирные таблицы Лиги чемпионов
Источник — Sport.ua
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