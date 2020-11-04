Зенит
1 : 1
Лацио
04.11.2020, FT   ТВ-трансляция: 

VAR не дал победить. Зенит с Ракицким чуть не вырвал победу у Лацио

4 ноября проходят матчи 3-го тура Лиги чемпионов

  • 04.11.2020 21:49
  • 3671 просмотр
  • 4 комментария
VAR не дал победить. Зенит с Ракицким чуть не вырвал победу у Лацио
© ФК Зенит

4 ноября проходят матчи 3-го тура Лиги чемпионов.

Питерский «Зенит» и итальянский «Лацио» сыграли вничью (1:1). Весь матч за российскую команду отыграл украинец Ярослав Ракицкий.

Хозяева поля чуть не вырвали победу на 90+3 минуте, но VAR отменил взятие ворот гостей. Забил Мостовой, но судья зафиксировал офсайд у Дзюбы, отдавшего пас.

Лига чемпионов

3-й тур. Группа F

«Зенит» (Россия) – «Лацио» (Италия) – 1:1

Голы: Ерохин, 32 – Кайседо, 82.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ловрен, Ракицкий, Жирков (Круговой, 79), Барриос, Дуглас Сантос, Оздоев (Сутормин, 90+1), Кузяев (Вендел, 90+1), Дзюба, Ерохин (Мостовой, 61).

«Лацио»: Рейна, Марушич, Ачерби, Худт, Габаррон, Милинкович-Савич, Акпа-Акпро, Пароло (Катальди, 52), Фарес (Перейра, 59), Муричи (Кайседо, 59), Корреа (Луис Фелипе, 85).

Предупреждения: Акпа-Акпро, 4. Кузяев, 7. Милинкович-Савич, 59. Кайседо, 78. Барриос, 78. Ловрен, 85. Рейна, 86. Круговой, 86.

Судьи: Диаш. Суареш, Тавареш (все – Португалия).

Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».

Турнирные таблицы Лиги чемпионов

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Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
    stopor2016
    online
      stopor2016, 04.11.2020 22:56
    -2
    Сракицкий - хорошо звучит !
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    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 04.11.2020 22:43
    -7
    Завтра вмцентрі Львіва пам'ятник буде стстемі var....звичайно, якщо мером стане Синютка!!!!!@. Всі львівяни голосуємо за білих мерів!!!!
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    Борис Гриб
      Борис Гриб, 04.11.2020 22:24
    -4
    Да. диаш-суареш-товарищ молодцы )))))
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    sres2016
      sres2016, 04.11.2020 22:08
    +2
    Брависсимо, судья!
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    sres2016
      sres2016, 04.11.2020 22:08
    +2
    Брависсимо, судья!
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