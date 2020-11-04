Бондаренко пробилась во второй раунд парного турнира ITF в Чарльстоне

Украинка Катерина Бондаренко выиграла матч 1-го раунда парного турнира ITF в Чарльстоне.
В паре с Ольгой Говорцовой из Беларуси украинка победила американок Эмму Наварро и Кеннеди Шаффер.
ITF. Чарльстон. Пары, 1-й раунд.
Катерина Бондаренко (Украина) / Ольга Говорцова (Беларусь) – Эмма Наварро / Кеннеди Шаффер (США) – 2:6, 6:4, [10:8]
Во 2-м раунда украино-белорусская пара сыграет против дуэта Астра Шарма (Австралия) / Малар Шериф Ахмед Абдельазиз (Египет).
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Источник — Sport.ua
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