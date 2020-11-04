ГВАРДИОЛА: «Теперь надо подготовиться к воскресному матчу с Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал победу над «Олимпиакосом» (3:0) в 3-м туре Лиги чемпионов:

«Второй тайм был немного нервным, но в итоге мы забили второй гол. Самое главное – пройти квалификацию в плей-офф. У нас есть еще одна игра, прежде чем мы сможем это сделать, но нам нужен еще один победный результат.

Есть много положительных моментов. Джон Стоунс вернулся впервые с игры против «Волков», Ферран Торрес снова забил, так что есть чему порадоваться.

Некоторым игрокам все еще нужно время, чтобы проявить себя наилучшим образом. Теперь у нас есть несколько дней на восстановление перед воскресным матчем с «Ливерпулем».