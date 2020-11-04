Манчестер Сити – Олимпиакос – 3:0. Зинченко побеждает. Видео голов и обзор

В матче 3-го тура Лиги чемпионов «Манчестер Сити» разгромил греческий «Олимпиакос» (3:0).
Смотрите видео голов и обзор матча «Манчестер Сити» (Англия) – «Олимпиакос» (Греция) – 3:0.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Жуан Канселу (Ман Сити).
|81'
|ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Ман Сити).
|12'
|ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Ман Сити).
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Источник — Sport.ua
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