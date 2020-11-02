Манчестер Сити - Олимпиакос. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Два коллектива, которые являются приверженцами яркой атакующей игры сойдутся в очном противостоянии в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Букмекеры выделяют хозяев в качестве фаворитов встречи, но у греков может быть пара тузов в рукаве, поэтому «горожанам» не следует расслабляться.

«Манчестер Сити»

Подопечные Хосе Пепа Гвардиолы стартовали нынешний сезон не самым успешным образом, «бело-синие» несколько раз потеряли очки в английской Премьер-лиги там, где в прошлом железно брали бы три пункта. Важный момент, вся игра коллектива «горожан» смотрится не такой уверенной, возможно, что испанский коуч вновь хочет довести действия на поле до идеальных. Однако футболисты не всегда успевают за полетом мысли наставника, в прошлом сезоне подобное было отчетливо заметно на поле, как и в этом, поэтому Пепу явно нужно сбавить обороты и вернуться к более привычной модели игры.

В рамках Лиги чемпионов у «Манчестер Сити» пока что все очень хорошо, команда набрала максимальное количество очков в первых двух туров и лидирует в квартете С.

При небольшом спортивном кризисе в команде англичанам очень повезло попасть в одну из самых простых групп для топовых команд, из нее «горожане» должны выходить без проблем.

«Олимпиакос»

«Красно-белые», в отличии от прошлого сезона, сейчас не выглядят самым доминирующим клубом Греции, команда располагается на втором месте в турнирной таблице и имеет в активе тринадцать очков за пять туров и отстает от лидера на три пункта. В межсезонье «Олимпиакос» усилил скамейку, состав пополнили Родригеша Пепе и Тьяго Сильву, но главным действующим лицом является Вальбуэна, именно француз руководит большим количеством атак и разгоняет темп игры, если Гвардиоле удастся грамотно закрыть данного футболиста, то у греков могут возникнуть серьезные проблемы с созиданием.

В прошлом туре группового этапа Лиги чемпионов «Олимпиакос» сражался против «Порту» на стадионе «Драгау». Матч получился очень интересным, команды практически поровну владели мячом, однако успешнее в том противостоянии оказались хозяева. На одиннадцатой минуте Виера открыл счет на табло и вывел «драконов» вперед. А на восемьдесят пятой минуте точным ударом закрепил успех Сержиу Оливейра. Греки голов не забивали, а потому итоговый результат встречи – 2:0 в пользу «Порту».

Личные встречи команд

Клубы играли между собой лишь однажды, тогда основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались «красно-белые».

Ориентировочные составы

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Диас, Гарсия, Зинченко, Де Брюйне, Родриго, Гюндоган, Стерлинг, Фоден, Торрес.

«Олимпиакос»: Са, Рафинья, Семедо, Сиссе, Олевас, М’Вила, Бухалакис, Ранджелович, Вальбуэна, Масурас, Эль-Араби.

3 ноября, вторник