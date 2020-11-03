Чарльстон. Бондаренко вышла в основную сетку

Опытная украинская теннисистка Катерина Бондаренко вышла в основную сетку грунтового 100-тысячника ITF в США.
В финале квалификации 34-летняя украинка одолела двенадцатую сеяную бельгийку Мари Бенуа.
Чарльстон. Финал квалификации
Катерина Бондаренко (Украина) – Мари Бенуа (Бельгия) – 6:3, 6:2.
Отметим, что Бондаренко выступит и в парном разряде в дуэте с Ольгой Говорцовой из Беларуси.
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Источник — Sport.ua
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