Чарльстон. Бондаренко вышла в основную сетку

Украинка успешно преодолела сито квалификации

  • 03.11.2020 20:28
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Чарльстон. Бондаренко вышла в основную сетку
© WTA. Катерина Бондаренко

Опытная украинская теннисистка Катерина Бондаренко вышла в основную сетку грунтового 100-тысячника ITF в США.

В финале квалификации 34-летняя украинка одолела двенадцатую сеяную бельгийку Мари Бенуа.

Чарльстон. Финал квалификации
Катерина Бондаренко (Украина) – Мари Бенуа (Бельгия) – 6:3, 6:2. 

Отметим, что Бондаренко выступит и в парном разряде в дуэте с Ольгой Говорцовой из Беларуси.

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Источник — Sport.ua

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