АПЛ. Победа Фулхэма, Лестер разгромил Лидс

В понедельник, 2 ноября, состоялись два заключительных матча седьмого тура АПЛ. «Фулхэм» дома уверенно обыграл «Вест Бромвич», а «Лестер» одержал разгромную выездную победу над «Лидсом» Марсело Бьелсы.
«Фулхэм» - «Вест Бромвич» - 2:0
Голы: Рид 26, Аина 30
«Лидс» - «Лестер» - 1:4
Голы: Даллас 46 – Барнс 2, Тилеманс 21, 90+1 (с пенальти), Варди 76
1 ноября «Арсенал» на выезде обыграл «Манчестер Юнайтед» - 1:0.
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Источник — Sport.ua
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